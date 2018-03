Prowadzisz małą firmę? Wygraj 40 tysięcy złotych

To ostatnia szansa dla właścicieli małych firm na udział w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2017. Dla tych, którzy dali sobie czas do namysłu, organizatorzy konkursu przedłużyli termin zgłoszeń do 8 kwietnia. Jeżeli chcesz zaprezentować swoją działalność i osiągnięcia, nawiązać nowe znajomości biznesowe, a przy tym wygrać 40 tysięcy złotych – zgłoś swoją firmę do konkursu! Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.