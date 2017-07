ELSA Wrocław Law School on International Trade we Wrocławiu

ELSA Wrocław Law School on International Trade to tygodniowe wydarzenie, które odbędzie się między 16 a 23 lipca 2017 roku we Wrocławiu. W tym roku zgromadzi on niemal 30 młodych ludzi z całej Europy. Tematyka dotyczy prawa regulującego szeroko pojęty handel międzynarodowy.

W trakcie tegorocznej edycji szczególna uwaga jest poświęcona CETA, czyli Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej zawartej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Uczestnicy projektu wezmą udział w wykładach oraz warsztatach, w czasie których omówią teoretyczne aspekty zawierania umów handlowych i gospodarczych na poziomie międzynarodowym oraz przeprowadzą dyskusje na temat realnego wpływu wywieranego przez takie umowy.

Pod koniec projektu odbędzie konkurs typu moot court, który sprawdzi wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie całego tygodnia w bardziej praktycznym aspekcie i wyłoni najbardziej aktywnych i zaangażowanych uczestników.

