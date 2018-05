O otwartym oprogramowaniu z najlepszymi w branży! Już za tydzień rozpoczyna się 11. edycja Konferencji Open Source Day

Konferencja Open Source Day to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie dedykowane otwartym technologiom. W trakcie poprzednich edycji zgromadziła w sumie ponad 19 tys. uczestników, obecnych zarówno na panelach i sesjach technicznych, jak i śledzących wystąpienia ekspertów za pośrednictwem transmisji online. Już 23 maja w hotelu Marriott w Warszawie nadarzy się kolejna okazja, aby sprawdzić, czym aktualnie żyje branża otwartego oprogramowania.

– Konferencja Open Source Day od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Dziś to już marka sama w sobie. Przez lata zdobyliśmy zaufanie branży – konkurencji, specjalistów IT, którzy uczestniczą w Open Source Day, ponieważ chcą śledzić najważniejsze kierunki rozwoju otwartego oprogramowania. Jesteśmy również dumni ze współpracy z naszymi sponsorami, najbardziej cenionymi w branży dostawcami rozwiązań i usług open source. W tym roku są to: EnterpriseDB(EDB), MySQL, Zabbix, EMCA oraz firma Red Hat, która jest sponsorem konferencji od jej pierwszej edycji – komentuje Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day 2018.

Red Hat jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań open source, który wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie związane z chmurą obliczeniową, Linuksem, oprogramowaniem middleware, pamięcią masową i wirtualizacją. Red Hat oferuje również usługi w zakresie wsparcia, szkoleń i konsultingu. Jako ośrodek integrujący partnerów i społeczności open source Red Hat pomaga w tworzeniu ważnych, innowacyjnych technologii, które uwalniają zasoby potrzebne do rozwoju i przygotowują klientów na przyszłość IT.

– Kolejny rok z rzędu uczestniczymy w konferencji Open Source Day, która powstała jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie otwartymi technologiami w Polsce. To wydarzenie, które w jednym miejscu i czasie gromadzi specjalistów z branży, wymieniających się wiedzą i doświadczeniem. Dzielenie się know-how przez społeczność specjalistów, która dba o udoskonalanie narzędzi open source, jest bardzo ważne. Otwarte oprogramowanie od kilku lat to istotny kierunek rozwoju branży IT i motor napędowy innowacji – zaznacza Krzysztof Rocki, Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Red Hat.

W świetle dużego wzrostu zainteresowania open source także przez sektor publiczny, czego przykładem jest np. administracja Barcelony, która ogłosiła rezygnację z rozwiązań zamkniętych na rzecz otwartego oprogramowania, niezwykle ważne jest, aby przekazywać rzetelną wiedzę na jego temat, co jest również celem konferencji Open Source Day.