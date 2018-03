11. Konferencja Open Source Day – największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie dedykowane otwartym technologiom już w maju w Warszawie

W ciągu minionej dekady konferencja Open Source Day przyciągnęła w sumie ponad 19 tys. uczestników, zarówno tych obecnych na wydarzeniu, jak i korzystających z transmisji online. Tegoroczna, jedenasta już edycja odbędzie się 23 maja w hotelu Marriott w Warszawie. To, co wyróżnia tegoroczną konferencję, to nacisk na dzielenie się wiedzą w formie praktycznych sesji technicznych. Dla specjalistów IT przygotowano aż blisko 20 sesji skupionych wokół 8 bloków tematycznych, takich m.in. jak: cloud computing, data science, monitoring, a także bezpieczeństwo IT.

– Open Source Day jest dzisiaj platformą wymiany wiedzy i obowiązkowym wydarzeniem dla osób chcących być na bieżąco z najważniejszymi i najaktualniejszymi trendami w branży nowych technologii. W tym roku postanowiliśmy dodatkowo wzmocnić praktyczny wymiar konferencji, stawiając na sesje techniczne. Tematy poszczególnych bloków zostały dobrane tak, aby odzwierciedlać to, co dziś w sektorze IT jest najważniejsze – mówi Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day.

Oprogramowanie open source, wokół którego skupia się tematyka konferencji stanowi podstawę wielu rozwiązań technologicznych stosowanych przez szerokie grono użytkowników. Najważniejszą zasadą ruchu otwartego oprogramowania jest powszechne i bezpłatne udostępnienie kodu źródłowego, na bazie którego zostało ono stworzone.

– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak powszechne są dziś otwarte technologie. Bez oprogramowania open source nie byłoby m.in. systemu operacyjnego Android, w który wyposażone jest 90 proc. sprzedawanych dziś w Polsce smartfonów. Ale filozofii open source zawdzięczamy także ideę swobodnego przepływu wiedzy i know how, które przyczyniają się do bardziej dynamicznego rozwoju innowacji – dodaje Dariusz Świąder.

Rejestracja na Konferencję oraz warsztaty odbywa się poprzez stronę internetową wydarzenia (www.opensourceday.pl ) i jest bezpłatna dla pierwszych 600 uczestników. Kolejne zgłoszenia podlegają opłacie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. redakcje Warsaw Business Journal, Magazynu Programista, ITWiz, IT Reseller, Reseller News, Linux.pl, OSWorld.pl. Mbrokers.pl, Infor.pl.

O Konferencji Open Source Day

Open Source Day to największe w Polsce i Europie wydarzenie poświęcone otwartemu oprogramowaniu. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 6 tys. osób, a kilkanaście tysięcy śledziło relację online. Open Source Day stanowi platformę wymiany wiedzy na temat otwartego oprogramowania, jednego z najważniejszych kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiającego tworzenie wysokiej jakości, stabilnych rozwiązań IT, które dziś są podstawą działania wszystkich gałęzi gospodarki. 11. edycja konferencji odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. w Warszawie.

Informacje dla mediów:

Natalia Kowalska

n.kowalska@lightscape.pl

+48 601 918 408

Agnieszka Jagusiak

a.jagusiak@lightscape.pl

+48 531 44 44 69