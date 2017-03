Jak obliczyć odprawę pośmiertną, jeżeli pracownik nie zdążył pobrać wynagrodzenia w nowej wysokości

Do podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej powinni Państwo przyjąć wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w marcu. Ponadto składniki wynagrodzenia uzależnione od stawki zasadniczej i wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym odprawa pośmiertna stała się należna, trzeba przeliczyć w stosunku do stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej od 1 marca 2017 r.

Okoliczność niepobrania przez Państwa pracownika przed śmiercią wynagrodzenia za pracę w nowej wysokości nie powoduje, że należy odstąpić od przyjęcia go do podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej w ostatnio obowiązującej kwocie. Znaczenie przy ustalaniu podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej ma wyłącznie kwota stałego wynagrodzenia aktualnie przysługująca pracownikowi. Ponadto osoba ta w okresie poprzedzającym miesiąc zgonu miała prawo do składników zmiennych uzależnionych od płacy zasadniczej, a to dodatkowo oznacza, że należy dokonać ich odpowiedniego przeliczenia w stosunku do nowej stawki wynagrodzenia obowiązującej od 1 marca 2017 r.

Odprawę pośmiertną ustala się według zasad właściwych dla ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, tj.:

Krok 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu odprawy w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niej prawa przez uprawnione osoby.

Krok 2. Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się w wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc powstania prawa do odprawy.

Krok 3. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc powstania prawa do odprawy, uwzględnia się przy jej ustalaniu w średniej wysokości z tego okresu.

Krok 4. W razie zmiany w zmiennych składnikach wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru odprawy, wprowadzonych w okresie poprzedzającym powstanie do niej prawa lub w miesiącu zgonu pracownika, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

