Jak ewidencjonować zaliczki w kasie rejestrującej?

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi co do zasady skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Zaliczki pobrane od innych podatników VAT powinny być dokumentowane fakturami. Natomiast zaliczki otrzymane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, u podatników obowiązanych do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podlegają ewidencjonowaniu w kasie.