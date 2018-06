Czy wejście w życie RODO zmusi pracodawcę do usunięcia kamer w zakładzie pracy?

W obliczu powyższego, wątpliwa stała się legalność monitoringu wizyjnego w zakładach pracy, którego stosowanie nie było dotychczas prawnie uregulowane. Pojawiły się pytania: Czy na monitoring potrzebna jest zgoda pracowników? Co w przypadku kiedy pracownik nie wyrazi zgody na monitorowanie lub zgodnie ze swoim uprawnieniem tą zgodę cofnie?

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy będzie legalny

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000), która w art. 111 dodała nowe regulacje do kodeksu pracy (art. 222 i 223), ostatecznie rozstrzygnęła tą kwestię.

Zgodnie z art. 222 §1 k.p. od 25 maja 2018 r. pracodawca może legalnie na terenie swojego zakładu pracy lub wokół niego wprowadzić monitoring wizyjny tylko w przypadku, gdy takiemu rozwiązaniu przyświeca odpowiedni cel pracodawcy, tj. „(…)jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę(…)”. We wszystkich innych przypadkach monitorowanie pracowników podczas pracy bez ich zgody jest zabronione.

Pomimo iż monitoring wizyjny jest w pewnych przypadkach dozwolony, pracodawca musi pamiętać o ochronie intymności swoich pracowników i co do zasady kamer nie może umieszczać w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Wyjątkowo, pomieszczenia te mogą zostać objęte monitoringiem jeżeli jest to niezbędne do realizacji wskazanych wcześniej celów pracodawcy, z zastrzeżeniem, że taka rejestracja nie naruszy godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, a w szczególności pracodawca zastosuje przy rejestracji techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, aby monitorować swoich pracowników?

Legalne zastosowanie monitoringu wizyjnego będzie możliwe jeżeli pracodawca wdroży w swoim zakładzie odpowiednią procedurę, a dokładnie - ustali w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy cele, zakres i sposób stosowania monitoringu. Jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, informacje te należy umieścić w obwieszczeniu.