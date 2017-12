Jak rozliczyć usługę elektroniczną świadczoną na rzecz unijnej firmy

Nie, świadczenia tej usługi nie można rozliczyć w systemie MOSS. Nie ma bowiem możliwości rozliczania w tym systemie usług świadczonych dla podatników. Świadczenie usługi należy:

udokumentować fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz z wyrazami "odwrotne obciążenie" i - w zakresie, w jakim jest to możliwe - numerami VAT UE stron transakcji, wykazać w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz w części E informacji podsumowującej VAT-UE , gdy nabywca jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej.

Z pytania wynika, że polski podatnik wykonał usługę elektroniczną na rzecz niemieckiej firmy, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ze względu na rodzaj usługi podatnik ma wątpliwość, czy w tym przypadku powinien zastosować do jej rozliczenia procedurę MOSS.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozważyć, czy tego rodzaju transakcja faktycznie spełnia warunki do tego, aby można było rozliczyć ją w ten specyficzny sposób. Jeśli natomiast nie będzie takiej możliwości, to jak w takim wypadku polski podatnik powinien postąpić.

Kiedy możemy stosować procedurę MOSS

Przepisy art. 130a-130d ustawy o VAT określają procedurę szczególną dotyczącą usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych. Procedura ta ma zastosowanie, jeśli usługi te są świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji. Jest to tzw. system MOSS (z ang. Mini One Stop Shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi).

Procedura szczególna MOSS może mieć zastosowanie, gdy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne są świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami.

Istotą szczególnej procedury, o której mowa w art. 130a-130d ustawy o VAT, jest rozliczanie VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych dla nabywców z całej Unii Europejskim w jednym tylko państwie członkowskim. W przypadku podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski państwem tym jest Polska. Towarzyszy temu wyłączenie obowiązku rozliczania (w tym rejestracji) VAT w pozostałych państwach członkowskich.

Istnienie tej procedury jest związane z tym, że miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (w szczególności na rzecz osób prywatnych) jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ustawy o VAT). W efekcie świadczenie przez polskich podatników usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz zagranicznych nabywców niebędących podatnikami nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, lecz w państwach rezydencji (tj. stałego miejsca zamieszkania, siedziby lub zwykłego miejsca pobytu) tych osób. Stosowanie zasad ogólnych do świadczenia takich usług wiązałoby się z obowiązkiem rejestracji polskich podatników w państwach nabywców tych usług oraz rozliczaniem VAT na zasadach obowiązujących w tych państwach (co wyłącza korzystanie ze szczególnej procedury określonej przepisami art. 130a-130d ustawy o VAT).

