Jak dokonać korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją lub wyborem zwolnienia podmiotowego

Sposób dokonania korekty zależy od rodzaju podlegających korekcie składników majątkowych. Wyróżnić można trzy grupy takich składników majątku, tj.:

towary i usługi podlegające korekcie rozłożonej w czasie, dla których nie upłynął jeszcze okres korekty; w związku z rezygnacją lub wyborem zwolnienia podmiotowego podlegają one korekcie rozłożonej w czasie, pozostałe towary i usługi wykorzystywane do działalności gospodarczej; w związku z rezygnacją lub wyborem zwolnienia podmiotowego najczęściej podlegają one korekcie jednorazowej, jeżeli nie upłynęło 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, pozostałe towary i usługi, w szczególności towary handlowe, surowce i materiały; w związku z rezygnacją lub wyborem zwolnienia podmiotowego podlegają one korekcie jednorazowej bez względu na upływ czasu od momentu ich nabycia lub wytworzenia.

W określonych przepisami przypadkach podatnicy obowiązani są (chociaż w przypadku korekty na korzyść podatników mówić raczej należy o uprawnieniu) korygować odliczony podatek naliczony. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (art. 91 ust. 7 w związku z art. 91 ust. 1-6 ustawy o VAT). Przypadki takie mogą mieć miejsce między innymi, gdy podatnik korzystający dotychczas ze zwolnienia podmiotowego rezygnuje z dalszego korzystania z tego zwolnienia oraz w przypadkach, gdy podatnik zarejestrowany dotychczas jako podatnik VAT czynny wybiera korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Składniki majątku będące przedmiotem takiej korekty podzielić można na trzy grupy.

Korekta rozliczana w czasie

Do pierwszej grupy należą towary i usługi podlegające korekcie rozłożonej w czasie (tj. towary i usługi zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł, oraz grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł), dla których nie upłynął jeszcze okres korekty (okres ten, co do zasady, wynosi 5 lat; dłuższy, 10-letni okres korekty dotyczy nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów). Korekta dotycząca takich składników majątku nie jest dokonywana jednorazowo, lecz częściowo po zakończeniu każdego kolejnego roku okresu korekty - w części przypadającej na dany rok; (zob. art. 91 ust. 7 w zw. z art. 91 ust. 7a w zw. z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT).