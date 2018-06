Premier powołał Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adam Krzysztof Abramowicz został nowym Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki powołał go dziś na 6 – letnią kadencję. Instytucja rzecznika jest jednym z filarów Konstytucji Biznesu i gwarantem jej prawidłowego wdrożenia. Rzecznik MŚP ma stać na straży praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP.

Kandydaturę Adama Abramowicza na Rzecznika MŚP zgłosiła minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Wcześniej uzyskał on pozytywne opinie od 4 reprezentatywnych organizacji pracodawców - Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji "Lewiatan", Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Adam Abramowicz ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu małych i średnich firm. Co ważne, przez wiele lat prowadził też własną działalność gospodarczą. Jestem przekonana, że jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie realnym wsparciem dla polskich firm, zwłaszcza tych średnich i małych. Stanowią one ponad 90 proc. prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i do tej pory nie miały dedykowanego rzecznika swoich interesów. Jednak podstawowym zadaniem rzecznika będzie wdrożenie Konstytucji Biznesu. Tak więc przed Adamem Abramowiczem wiele wyzwań i ogrom oczekiwań. Życzę mu powodzenia i liczę na dobrą i owocną współpracę” – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Zadania Rzecznika

Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu stojący na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ma czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik posiada kompetencje horyzontalne, dzięki którym będzie mógł podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Jednocześnie będzie mógł też interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP np. przez przystąpienie do postępowania administracyjnego, podatkowego albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Rzecznik będzie realizował swoje zadania przy pomocy biura.

„Działania systemowe będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców mikro, małych, średnich i dużych. Natomiast działania interwencyjne rzecznika - typu przyłączenie się do postępowania administracyjnego, czy złożenie odwołania - będą już podejmowane w interesie konkretnego przedsiębiorcy z sektora MŚP. Rzecznik będzie także opiniował akty prawne dotyczące działalności gospodarczej – tłumaczy minister Emilewicz.

