Test: Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 KM - czy to naprawdę segment B?

Przymrużone oczy, zadziorne spojrzenie, bardzo muskularna bryła i tylny spojler zespolony z pięknymi lampami. Czy tak brzmi opis Supry? Nie, dziś mówimy o nowym Yarisie. A zachwyty są o tyle donośniejsze, że do tej pory hatchback segmentu B z Japonii był aż do granic bólu nudny stylistycznie. Do testu otrzymaliśmy topową wersję Premiere Edition. Ta dodatkowo jest najeżona wysmakowanymi akcentami stylistycznymi. Przykład? W górnej części przednich reflektorów pojawiają się wstawki imitujące karbon, a przedni zderzak ma optycznie poszerzające nadwozie wloty. Tak skonfigurowany Yaris wygląda niezwykle sportowo.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Premiere Edition - bardzo dojrzały segment B!

Przednie drzwi małej Toyoty są wystarczająco duże. Tylne sprawiają wrażenie trochę za małych. Tak czy tak po zajęciu miejsca w kabinie oczom kierowcy i pasażerów ukazuje się dojrzała konsola. Mała kierownica świetnie leży w dłoniach, a zaraz za nią ukrywają się zegary. Dwa okrągłe wskaźniki elektroniczne i ekran po środku. Oczywiście to nadal auto japońskie, a Japończycy zawsze muszą upchnąć nieco świata analogicznego. W Yarisie to oznacza obecność kontrolek - np. pokazujących czy uruchomione są światła mijania. Ciekawostką jest standardowy w tej wersji head-up. Tak, w ciągu dnia jest mało widoczny. Wieczorem jednak oferuje idealny kontrast.

Dobra informacja dotyczy ilości schowków. Toyota Yaris ma kieszeń w górnej i dolnej części konsoli, miejsce na kubki z kawą, łuzy w drzwiach, a do tego schowek w podłokietniku i na rękawiczki. Co z materiałami? Na konsoli nie brakuje miękkich plastików, a całość jest dobrze spasowana i uzupełniona gałką zmiany biegów znaną z… Lexusa! Zastrzeżenia można mieć głównie do materiału użytego podczas wykańczania boczków drzwi. Na pierwszy rzut oka wygląda estetycznie, po dotknięciu fakturą przypomina teksturową wytłaczarkę do jajek. Jeżeli chodzi o przestrzeń, w pierwszy rzędzie ciężko narzekać na brak miejsca. Nieco za mało przestrzeni na kolana jest za to na tylnej kanapie. Bagażnik ma 382 litry i jest wystarczający.

Nowa Toyota Yaris Hybrid - eko-auto i sportowe fotele

Niewątpliwa zaleta dotyczy foteli. Są wykończone syntetyczną skórą, mają czerwone przeszycia, a do tego świetne profilowanie. Sprawiają wrażenie foteli trochę kubełkowych. Wady? Na kierownicy jest za dużo przycisków. Te raz, że stanowią dysonans w stosunku do minimalistycznej konsoli centralnej, a dwa że mogą przerażać przy pierwszym kontakcie. Poza tym za sprawą dość grubych słupków B i C, kierowca ma ograniczoną widoczność w sytuacji, w której wyjeżdżając z drogi ustawionej pod kątem, chce się włączyć do ruchu.