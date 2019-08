Dwa razy więcej napędów hybrydowych z Polski. Toyota rozwija fabryki!

Toyota posiada obecnie w Polsce dwa zakłady produkcyjne. Pierwszy - zlokalizowany w Wałbrzychu - skupia się obecnie na przekładniach e-CVT dedykowanych silnikowi 1.8 litra, litrowym benzyniaku spotkanym m.in. w Yarisie oraz skrzyniach manualnych i półautomatycznych. W roku 2021 portfolio montowni zostanie jednak rozszerzone. Japończycy zaczną bowiem produkcję przekładni e-CVT dedykowanej układowi hybrydowemu opartemu o silnik benzynowy 1.5 litra (konkretnie silnika elektrycznego MG1). Obecne roczne możliwości produkcyjne wałbrzyskiej montowni sięgają 175 tysięcy elektrycznych przekładani do napędów hybrydowych, 258 tysięcy silników i 633 tysięcy skrzyń biegów.

Drugi zakład jest zlokalizowany w Jelczu-Laskowicach. W chwili obecnej skupia się on na produkcji silnika benzynowego o pojemności 1.5 litra znanego m.in. z Yarisa. We wrześniu roku 2019 na linii pojawi się jednak również motor 2-litrowy, a wiosną roku 2020 jednostka 1.5 litra. Obydwie zostaną dedykowane platformie TNGA. Dzięki temu zdolności produkcyjne fabryki wyniosą 309 tysięcy jednostek napędowych rocznie. Projekt rozwoju zakładów zlokalizowanych nad Wisłą został wyceniony przez Japończyków na 300 milionów złotych. To oznacza, że kwota całkowitej inwestycji Toyota Motor Manufacturing Poland w dwóch zakładach sięgnie 5 miliardów złotych.

Europejskie centrum produkcji komponentów hybrydowych w... Polsce!

Nasza fabryka staje się europejskim centrum produkcyjnym elektrycznych komponentów do niskoemisyjnych napędów hybrydowych. Decyzja koncernu o rozszerzeniu produkcji o kolejny typ przekładni e-CVT stanowi uznanie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz dowód na zaufanie, jakim władze koncernu darzą Toyota Motor Manufacturing Poland - powiedział Eiji Takeichi, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland.

Ukształtowanie mocy produkcyjnych polskich zakładów w taki sposób, że skupiają się one na jednostkach hybrydowych, sprawia że o przyszłość montowni można być spokojnym. Szczególnie że Toyota nie ma zamiaru zatrzymywać się w rozszerzaniu hybrydowej ekspansji w swojej gamie. Ekspansji, która już dziś oznacza 52-procentowy udział napędu spalinowo-elektrycznego w ogólnym wolumenie sprzedaży w Europie.