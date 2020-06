Zakup samochodu przez internet. Wymysł koronawirusa?

Polacy w pewnych kwestiach nadal są tradycjonalistami. Nowe auta najchętniej kupowaliby za gotówkę bezpośrednio z salonów. Niestety pandemia wielu z nich pokrzyżowała szyki. Na szczęście rynek nie znosi próżni. Skutek? Dziś nowy pojazd z powodzeniem można kupić bez wychodzenia z domu. Oczywiście i w tym przypadku pojawia się pewne "ale". Bo w czasie koronawirusa - czyli w momencie, w którym większość firm motoryzacyjnych wstrzymała produkcję - lepiej decydować się na samochody, które są dostępne na placu dealerskim.

Nowy samochód? W dobie wirusa trzeba będzie czekać…

Oczywiście kierowca nadal ma możliwość skorzystania z konfiguratora i stworzenia najbardziej pasującej mu specyfikacji pojazdu. Musi się jednak liczyć z tym, że czas oczekiwania na odebranie takiego auta może nawet przekroczyć rok. Raczej trudno spodziewać się, że marki motoryzacyjne wstrzymają produkcję aż na 12 miesięcy. Z drugiej strony już mają zamówienia, które muszą zrealizować w pierwszej kolejności. A to - w połączeniu z mrożeniem produkcji w zakładach składających auta, jak i komponenty do aut - prowadzi do przytłoczenia mocy produkcyjnych fabryk.

Jakie samochody czekają na kupujących na placach? Dealerzy jak nikt znają rynek motoryzacyjny w kraju. Właśnie dlatego w ramach pre-orderów kompletują parki, które sprzedadzą się z pewnością. To oznacza pośrednie wersje mocy, pośrednie wersje wyposażenia i bezpieczne palety kolorystyczne. Skutek? Praktycznie każdy kierowca wybierze coś dla siebie. Żeby kupić nowy samochód przez internet, najlepiej skorzystać z jednego z dwóch kanałów. Pierwszym są portale z ogłoszeniami - nie brakuje w nich ofert wstawianych bezpośrednio przez dealerów.

Zakup samochodu przez Internet wprost z… placu dealera

Na tym jednak możliwości nie kończą się, bo dostępne są również portale uruchamiane przez producentów. W salonach online kierowca może sprawdzić jakie pojazdy znajdują się w ofercie najbliższego przedstawicielstwa, ewentualnie wszystkich innych przedstawicielstw. Odległość nie zawsze musi mieć bowiem duże znaczenie - część pojazdów jest bowiem sprzedawana wraz z ofertą dostarczenia "pod drzwi" kupującego. Internetowe salony dają możliwość wyboru auta, ale też skontaktowania się ze sprzedawcą online - w formie wideokonferencji.

Zakup samochodu przez internet to oczywiście nie tylko poznanie specyfikacji auta. Nabywca może poprosić konsultanta online o przygotowanie spersonalizowanych filmików czy zdjęć. W ten sposób na żywo zobaczy jak wygląda nadwozie interesującego go pojazdu. A to mu da dużo dokładniejszy obraz sytuacji niż obrazek stanowiący elektroniczny szkic. Materiały multimedialne mogą również dotyczyć wnętrza czy sposobu działania elementów wyposażenia. Co z samym zakupem samochodu przez internet? Możliwe jest nabycie za gotówkę, w kredycie lub leasingu. Forma zależy od kupującego.