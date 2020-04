Spotawheel przyjrzał się wizytom klientów w ciągu ostatniego pół roku. W tym czasie witrynę spotawheel.pl odwiedziło w sumie 856 123 unikalnych użytkowników. Co można wywnioskować z ich zapytań w wyszukiwarce? Przede wszystkim to, że poszukiwali głównie hatchbacków oraz małych samochodów miejskich. Tylko w marcu 2020 roku takie kryteria podało 40 proc. osób. Dla porównania 19 proc. wyszukiwań dotyczyło sedanów, a zaledwie 10 proc. kombiaków.

Samochody używane w Polsce: przez koronawirusa kupujemy taniej!

Kierowcy w Polsce poszukują nie tylko pojazdów mniejszych, ale i tańszych. W marcu 2020 roku 43 proc. wszystkich użytkowników poszukiwało pojazdów w cenie do 34 tysięcy złotych. Dla porównania jeszcze w styczniu 2020 roku odsetek ten wynosił tylko 25 proc. Z czego mogą wynikać te zmiany? Powodów raczej nie trzeba długo szukać. O powstaniu nowych trendów zakupowych decydują prawdopodobnie w dużej mierze niepokoje związane z epidemią koronawirusa.





Koronawirus, sprzedaż samochodów używanych w Polsce Koronawirus a samochody używane? Kierowcy szukają mniejszych i... tańszych! Źródło: Materiały prasowe Spotawheel

Sytuacja epidemiologiczna na świecie nie jest tak prosta do opanowania. A to przekłada się na sytuację na rynku pracy, spadek płac i większe prawdopodobieństwo utraty zatrudnienia. Skutek? Kierowcy są skorzy do wydawania mniejszych sum na samochody. A do tego chętniej kupują pojazdy mniejsze, które po prostu są zdecydowanie tańsze w utrzymaniu od tych większych.