Silnik 1.2 DIG-T Nissan - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.2 DIG-T Nissana to dość imponująco brzmiąca technologia. Na 1197 cm3 pojemności inżynierowie zmieścili 4 cylindry i 16 zaworów. Konstrukcja jest w całości wykonana z aluminium i korzysta z takich zdobyczy techniki jak bezpośredni wtrysk paliwa, system zmiennych faz rozrządu, układ Start/Stop oraz system odzyskiwana energii hamowania. Co ważne, rozrząd w silniku jest realizowany za pomocą łańcucha. I łańcuch ten jest naprawdę trwały. Czas jego życia mogą skrócić głównie zaniedbania kierowcy związane z wymianą oleju silnikowego. Motor występował w czterech wariantach mocy. Znane są wersje 115, 120, 125 i 130 koni mechanicznych.

Silnik 1.2 DIG-T Nissan - następca wolnossącego 1.6 16v

Silnik 1.2 DIG-T o oznaczeniu HR12DDT nie jest samodzielną pracą inżynierów Nissana. Japończycy podczas prac konstrukcyjnych uzyskali wsparcie ze strony twórców bratniego Renault. Jaki był cel tych prac? Po pierwsze chodziło o stworzenie jednostki, która będzie w stanie zastąpić w ofercie wolnossącego benzyniaka 1.6 16v. Motor o większej pojemności miał coraz większe problemy ze spełnieniem restrykcyjnych norm emisji spalin. Po drugie chodziło o zbudowanie konstrukcji, która wpisze się w ideę wolumenowej produkcji na potrzeby całej serii modeli pochodzących z segmentu B, C i crossover.

Silnik 1.2 TCe H5FT czy też 1.2 DIG-T HR12DDT bardzo szybko stał się hitem. Bardzo chętnie wybierali go chociażby nabywcy decydujący się na Nissana Qashqaia. W jakich jeszcze modelach był montowany? Tych było tak naprawdę całe spektrum. Jednostka od debiutu w roku 2012 pojawiała się pod maską modeli z logo Nissana, Renault, Dacii, a nawet Mercedesa! Jakie są zalecenia serwisowe? Te dotyczą m.in. oleju silnikowego, który należy wymieniać raz w roku, ewentualnie co 20 tysięcy kilometrów. Poza tym motor raczej nie nadaje się do zasilania LPG. Przeszkodę stanowi wtrysk bezpośredni, który za sprawą dotrysku benzyny ogranicza opłacalność inwestycji.

Silnik 1.2 DIG-T Nissan - modele samochodów:

Renault: Megane III, Captur, Clio IV, Kadjar, Scenic III

Nissan: Pulsar, Juke I, Qashqai II

Dacia: Duster I, Dokker, Lodgy

Mercedes Citan

Silnik 1.2 DIG-T Nissan - dane techniczne producentów: