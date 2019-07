Renault 1.6 16v K4M - awarie, problemy, opinie

Do końca lat dziewięćdziesiątych Renault słynęło przede wszystkim z produkcji silników benzynowych. A kolejnym stadium rozwojowym stała się rodzina K4 wprowadzana na rynek od połowy lat dziewięćdziesiątych. W jej ramach Francuzi opracowali motory o pojemności 1.4 i 1.6 litra. Obydwie pojemności powstawały w dwóch wersja - 8- i 16-zaworowej. Pod oznaczeniem K4M ukrywa się większy benzyniak z większą ilością zaworów. Motor trafił na rynek w roku 1998 i zadebiutował pod maską modelu Laguna.

Oczywiście Renault nie ograniczyło sprzedaży silnika 1.6 16v K4M do liftbacka segmentu D. Jednostka napędowa bardzo szybko rozeszła się praktycznie po całej gamie modelowej i pojawiła się w segmentach C, B, a nawet A - jako model sportowy! Rozwój benzyniaka dotyczył nie tylko rozszerzania produkcji, ale też prezentacji kolejnych wersji różniących się między sobą m.in. pod względem mocy. W sumie do kierowców trafiały odmiany oferujące 95, 97, 105, 109, 110, 113, 117, 122 lub 133 konie mechaniczne.

Silnik 1.6 16v K4M - modele samochodów:

Renault: Megane, Scenic, Clio, Kangoo, Laguna, Fluence, Twingo, Wind

Dacia: Logan, Sandero, Dokker, Lodgy, Duster

Z konstrukcyjnego punktu widzenia silnik 1.6 16v K4M Renault nie jest mocno skomplikowany. Ma 4 cylindry, 16 zaworów, wolnossącą konstrukcję i dysponuje wtryskiem pośrednim typu MPI. Blok został wykonany z żeliwa, a głowica z aluminium. Najbardziej zaawansowanym elementem we francuskim benzyniaku są zmienne fazy rozrządu - te nie były jednak standardem w każdej wersji. Pojemność miski olejowej? Do silnika można wlać 4,5 litra smarowidła. Rozrząd jest napędzany za pomocą paska. Jego wymiana jest konieczna co 5 lat lub 120 tysięcy kilometrów.

Silnik 1.6 16v K4M - dane techniczne:

Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie miasto/średnio/trasa w l na 100 km Laguna III 110 KM 151 Nm 11,7 s. 192 km/h 10,4/7,6/6,3 Megane II 113 KM 152 Nm 10,9 s. 192 km/h 8,8/6,8/5,7 Twingo II 133 KM 160 Nm 8,7 s. 201 km/h 8,7/6,5/5,4

Najczęściej występująca usterka w silniku 1.6 16v K4M Renault dotyczy cewek zapłonowych. Ich uszkodzenie oznacza utratę mocy i nierównomierną pracę. Najszybciej zużywają się cewki produkowane przez firmę Sagem. Tylko czy to duży problem? Na szczęście nie. Dziś ceny części zamiennych brzmią naprawdę rozsądnie. Za nową cewkę w sklepie motoryzacyjnym trzeba zapłacić minimum 73 złote. Poza tym znane są też awarie czujnika położenia wału korbowego. W tym przypadku objawem może się stać np. utrudniony rozruch na ciepłym silniku, a koszty ewentualnej naprawy też są niskie. Ceny nowych czujników zaczynają się już od 28 złotych.