Używane: Renault Scenic III (2009 - 2016) - opinie i typowe usterki

W roku 2009 świat motoryzacyjny ujrzał trzecią odsłonę modelu Scenic. Kompaktowy minivan choć identycznie jak poprzednik nadal odwoływał się do kształtu nawiązującego do żelazka, nabrał ogłady i harmonijnego wyglądu. Skutek? Nadwozie auta stało się bardziej nowoczesne i zdecydowanie zgrabniejsze. W efekcie na zdjęciach Renault wygląda na samochód mniejszy niż jest w rzeczywistości. Co z kabiną pasażerską? Tam także Francuzi postawili na sprawdzone rozwiązania. Nie brakuje przestrzeni, jest minimum pięć oddzielnych foteli, a do tego niezliczona ilość schowków. To wszystko sprawia, że Scenic jest rodzinnie funkcjonalny.

Używane: Renault Scenic III - nawet 2083 litry w bagażniku

Potężną zaletą minivana Renault jest pojemność bagażowa. Standardowy Scenic oferuje kufer o wielkości od 437 do 1837 litrów. Modele Grand mogą mieć bagażnik mieszczący 208, 678 lub 2083 litry. Nieco gorzej ma się kwestia ergonomii. Deska rozdzielcza jest trochę za bardzo podzielona i poprzecinana przyciskami. W tym gąszczu paneli i ekranów kierowca nie odnajdzie się od razu. Na delikatny minus zasługuje też kwestia jakości materiałów wykończeniowych. Tak, Scenic powstał w roku 2009. Mimo wszystko nawet wtedy kompaktowe minivany potrafiły zaoferować bardziej przyjemne czy mniej twarde plastiki na konsoli.

Używany Renault Scenic III może być napędzany jednym z dziewięciu wariantów napędowych. Początkowo ofertę otwierał benzyniak o pojemności 1.6 litra. Motor posiadający 16-zaworową głowicę i 110 koni mechanicznych być może nie był przesadnie dynamiczny, miał jednak dwie zalety. Po pierwsze świetnie współpracuje z instalacjami LPG, a to zdecydowanie obniża koszty eksploatacji. Po drugie jest trwały - wystarczy jedynie, że podczas każdej wymiany rozrządu kierowca będzie pamiętał o montażu nowego koła zmiennych faz rozrządu. Równie dobrze można się wypowiedzieć o silniku 2.0 16v. Większy benzyniak posiada łańcuch rozrządu.

W okolicy liftingu w gamie pojawiły się doładowane benzyniaki. Mniejszy miał pojemność 1.2 litra oraz moc na poziomie 115 koni mechanicznych. Silnik jest wystarczająco mocny żeby poradzić sobie z napędzaniem minivana, z drugiej strony posiada bezpośredni wtrysk paliwa. A ten uniemożliwia np. montaż instalacji LPG. Alternatywę stanowi 130-konny motor 1.4 TCe. Doładowany benzyniak potrafi być paliwożerny. Jego apetyt można jednak stonować m.in. za sprawą zastosowania instalacji gazowej. Na LPG należy też skrócić interwał regulacji luzu zaworowego. Optymalny przebieg między wizytami serwisowymi to 30 tysięcy kilometrów.