Niebanalny. To słowo najlepiej określa najnowszą generację Peugeota 3008. Model skrajnie różni się od swojego poprzednika, którego również wyróżniała nietuzinkowa stylizacja nadwozia, jednak w odróżnieniu od aktualnego, nie był zazwyczaj doceniany za design.

Długość nadwozia Peugeota 3008 wynosi 444,7 cm, szerokość 184,1 cm, a wysokość 162,4 cm. Odnosząc te wymiary do innych modeli da się zauważyć, że auto jest 8,4 cm dłuższe od Seata Ateca, ale o 7,9 cm krótsze od Forda Kugi oraz o 10,8 cm krótsze od Mazdy CX-5. Szerokość wszystkich wspomnianych pojazdów jest zbliżona. Za to znaczące różnice widać w wysokości. 3008 jest co prawda o 0,1 cm niższy od Ateci, ale już o 4,6 cm niższy od Mazdy CX-5, oraz o 5,6 cm niższy od Forda Kugi. Przy czym prześwit Peugeota wynosi 21,9 cm (dla porównania w CX-5 prześwit wynosi 21 cm, a w Fordzie Kuga 19,7 cm).

Można zatem wydedukować, że zdobywca tytułu Car Of The Year 2017 ma stosunkowo niski przedział pasażerski. Czy tak jest w rzeczywistości?

Test Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM Autor: Tomasz Korniejew

Wspomniane wymiary mają swoje konsekwencje, które widać np. w otworach drzwiowych. Zasiadając za kierownicą zdarzało nam się zahaczyć fryzurą o górną uszczelkę. Z kolei tylny otwór drzwiowy jest stosunkowo niewielki (chodzi bardziej o szerokość). Ale po zajęciu miejsca w przedniej części kabiny nikt nie powinien narzekać na brak przestrzeni zarówno na nogi, jak i nad głową. Z drugiej strony, na tylnej kanapie, choć siedzi się tam bardzo wygodnie, to jednak przestrzeń na nogi jest ograniczona. Wysocy pasażerowie mogą także narzekać na zbyt mało miejsca nad głową.

Test Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM Autor: Tomasz Korniejew

Kokpit nowego 3008 ma bardzo interesujący design. Jest uporządkowany i zaprojektowany według zasad zapoczątkowanych w modelu 208 – z małą kierownicą i widocznymi nad jej wieńcem „zegarami”. W każdej wersji wyposażeniowej zastosowano kolorowy wyświetlacz „zegarów”. Kierowca ma m.in. możliwość skorzystania z jednego z kilku profili, które zmieniają grafiki oraz informacje wyświetlane na ekranie.

W zależności od wersji wyposażenia, kokpit Peugeota może zostać wykończony różnymi materiałami. Widoczne na zdjęciach wykończenie tkaniną to standard wersji Allure, niedostępne dla innych poziomów wyposażenia.

Jakość tworzyw użytych do wykończenia przedziału pasażerskiego nie budzi zastrzeżeń. Centralny wyświetlacz dotykowy (przekątna 8 cali) umieszczony na górze środkowej konsoli to wyposażenie standardowe począwszy od wersji Active (jedna ponad bazową).

Test Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM Autor: Tomasz Korniejew

Niestety, system pokładowy obsługuje się poprzez ekran. Na przykład, żeby ustawić kierunek nawiewu, siłę nawiewu, czy temperaturę powietrza, trzeba zagłębić się w menu wyświetlane na ekranie. Dobrze, że konstruktorzy zdecydowali się na zainstalowanie na konsoli centralnej przycisków wywołujących konkretne menu. I tak, żeby wyświetlić na ekranie funkcje sterujące układem klimatyzacji wystarczy wcisnąć stosowny przycisk. To rozwiązanie nieco ułatwia korzystanie z systemu, ale wciąż jest mniej wygodne niż obsługa poprzez klasyczny panel z pokrętłami. Tym bardziej, że np. żeby dezaktywować czujniki parkowania (a te potrafią piszczeć podczas stania w korku, to przypadłość spotykana w wielu samochodach wyposażonych w czujniki) należy odszukać tę funkcję w menu systemu.

A jakie są opisywanego Peugeota możliwości przewozowe? Według danych producenta, bagażnik ma pojemność 520 l i da się powiększyć do 1482 po rozłożeniu tylnej kanapy. Nieźle.

Test Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM – napęd/układ jezdny

W gamie silnikowej Peugeota 3008 znalazły się 3 jednostki wysokoprężne (1.6 BlueHDi/120 KM, 2.0 BlueHDi/150 KM oraz 2.0 BlueHDi/180 KM) oraz dwie jednostki benzynowe (1.2 PureTech 130 KM oraz 1.6 THP/165 KM).

Do redakcyjnej recenzji trafił egzemplarz napędzany przez najmocniejszą jednostkę benzynową (standardowo współpracuje z automatyczną sześciobiegową przekładnią), która osiąga moc maksymalną 165 KM przy 6000 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 240 Nm przy 1400 obr./min. Według danych producenta ważące 1300 kg auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,9 s i może pojechać z maksymalną prędkością 206 km/h.

Test Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM Autor: Tomasz Korniejew

165 konna jednostka napędowa stanowi wystarczająco dynamiczne źródło napędu dla 3008. Auto chętnie nabiera prędkości już od ok. 1200 obr./min i nie traci wigoru nawet, gdy chcemy szybko przyspieszyć poruszając się z dość wysokimi prędkościami. Ma to znaczenie przy wyprzedzaniu.

