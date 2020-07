Polacy odkładają planowane remonty z powodu COVID-19

Polacy wstrzymują się z remontami domów i mieszkań. Wedle przeprowadzonych badań[1] przed lockdownem, który w Polsce rozpoczął się w połowie marca, największym wyzwaniem finansowym zaplanowanym na ten rok przez co trzeciego Polaka był właśnie remont. Wystarczyły trzy miesiące, aby prawie co czwarta osoba deklarująca takie plany, zdecydowała się na ich odłożenie. Podczas gdy większość osób stara się unikać dużych jednorazowych wydatków, warto zwrócić uwagę na rozwiązania inteligentnego domu, które w perspektywie pozwolą na większe oszczędności

Oszczędzanie długofalowe

Dobrym przykładem jest kontrola wydatków na energię, w tym na ogrzewanie, które według szacunków[2] mogą stanowić nawet połowę kosztów utrzymania domu. Mimo tego, że mamy do czynienia z ociepleniem klimatu i ubiegła zima była wyjątkowo łagodna, to ceny za energię wciąż rosną. Urządzenia takie jak inteligentne termostaty czy głowice na kaloryfery, nie tylko korzystnie wpływają na komfort użytkowników, ale również gwarantują oszczędności. Inteligentny termostat sam będzie kontrolował temperaturę zgodnie z preferencjami użytkowników i regulował poziom ogrzewania tak, by niepotrzebnie nie zużywać energii.





Pomimo, że remonty wiążą się głównie z malowaniem ścian czy przemeblowaniem, sporo osób skupia się również na zwiększeniu własnego komfortu i wydajności urządzeń w swoim domu. Odpowiedzią na te potrzeby mogą być zyskujące na popularności urządzenia inteligentnego domu. Są one łatwe w instalacji, trwałe i efektywne w kwestii oszczędzania pieniędzy. Badania mówią, że aż 38% użytkowników smart home oczekuje od tych urządzeń w pierwszej kolejności obniżenia rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie[3]. Remonty, na które co roku decyduje się wielu Polaków do doskonała okazja, żeby przyjrzeć się bliżej takim rozwiązaniom – komentuje Fred Potter, założyciel firmy Netatmo – producenta urządzeń inteligentnego domu.

Pracowita jesień i zima

Finansowa niepewność sprawiła, że co drugi Polak zdecydował się na przełożenie większych wydatków na drugą połowę roku lub czas tuż po zakończeniu epidemii[4]. Niewiele ponad 25% zadeklarowało, że dopiero w 2021 roku będzie mogła zrealizować swoje plany[5]. Można więc wnioskować, że w kwestii remontów, wyjątkowo to nie wiosna i lato, lecz jesień i zima będzie najbardziej pracowitym czasem. Warto zatem z wyprzedzeniem zaplanować prace tak, by przyniosły jak najlepsze efekty w dłuższej perspektywie i we wszystkich ważnych aspektach: bezpieczeństwa, komfortu i oszczędności.

