Używane: BMW serii 1 F20 (2011-2019) - opinie i typowe usterki

Druga generacja BMW serii 1 zadebiutowała na rynku w roku 2011 i otrzymała oznaczenie F20. Zaskoczenie stylistyczne? O tym raczej nie było mowy. Szczególnie że ogólny zarys nadwozia właściwie nie zmienił się w stosunku do poprzednika. To nadal typowy hatchback segmentu C, który od Bawarczyków otrzymał długą maskę i… wąskie drzwi tylne. Poza tym na listę charakterystycznych elementów designu warto wpisać takie akcenty jak nerki na grillu, duże światła z przodu i z tyłu, mocno przetłoczoną linię boczną i tylną część dachu, która dynamicznie opada w stronę klapy bagażnika.

Używane: BMW serii 1 F20 - wnętrze jest ciasne

BMW serii 1 F20 występuje w dwóch wersjach nadwozia, przy czym wariant 3-drzwiowy otrzymał oznaczenie F21. Brak dodatkowej pary drzwi nie zmienia jednego - na tylnej kanapie w każdym przypadku jest ciasno. Zmieszczą się na niej głównie dzieci. Ograniczona ilość przestrzeni na nogi wynika z działania prostego mechanizmu. Auto ma tylny napęd, miejsce w kompaktowym nadwoziu ogranicza zatem konieczność umieszczenia tylnego wału. Na szczęście nie ma on wpływ na wielkość bagażnika. Kufer w ustawieniu standardowym ma 360 litrów pojemności - to dobry wynik w segmencie C. Po złożeniu oparć tylnej kanapy, przestrzeń rośnie do 1200 litrów.

Deska rozdzielcza używanego BMW serii 1 F20 nie wnosi zbyt wiele do designu charakterystycznego dla bawarskich samochodów. Jest klasyczna, ale nowoczesna, wykonana ze smakiem, ale i pamiętająca o ergonomii. Bardzo dobrze prezentują się sportowe dodatki dostępne w niektórych wariantach wyposażenia. Przykład? Sportowy fotel jest idealnie dopasowany do ciała kierowcy, a przetłoczona kierownica dobrze leży w dłoniach. Jak przystało na segment premium, jakość wykończenia Jedynki utrzymuje się na wysokim poziomie. Niemcy nie ustrzegli się jednak problemów. Największa wpadka dotyczy trzeszczących uszczelek drzwi.

Używane: BMW serii 1 F20 - szeroka paleta silnikowa

BMW od lat słynęło z… szerokiej palety silnikowej. I to nie zmieniło się również w przypadku serii 1 F20. Oferta benzyniaków do liftingu przeprowadzonego w roku 2015 składała się z trzech jednostek. Pod maską modeli 114i (102 KM), 116i (136 KM) i 118i (170 KM) pracował 1.6-litrowa, doładowana jednostka czterocylindrowa o oznaczeniu N13. Benzyniak nie jest wynikiem samodzielnej pracy inżynierów BMW. Powstał razem z twórcami PSA i w ofercie francuskiej firmy występuje pod oznaczeniem… 1.6 THP. Co to oznacza? Zwiastuje dwa problemy. Pierwszym jest niska trwałość łańcucha rozrządu.