Nowe BMW serii 1 - trzecia generacja ujrzała światło dzienne

Nowe BMW serii 1 dużo lepiej wpisuje się we współczesną linię stylistyczną bawarskiej marki. Otrzymało obłe nadwozie z mocno zaznaczonymi liniami, potężne przednie reflektory i masywny grill z wlotami przypominającymi nerki. Nowa seria 1 wydaje się masywniejsza i większa. I to akurat prawda. W końcu kompakt urósł w stosunku do poprzednika. Nadwozie trzeciej odsłony BMW jest o 5 mm dłuższe (teraz 4319 mm), 34 mm szersze (teraz 1799 mm) oraz o 13 mm wyższe (teraz 1434 mm). Rozstaw osi jest o 20 mm większy - wynosi teraz 2670 mm.

Nowe BMW serii 1 - więcej miejsca dla pasażerów z tyłu

BMW urosło na zewnątrz i w środku. Pasażerowie m.in. tylnej kanapy otrzymają większą ilość przestrzeni na nogi. Zwiększyła się też o 20 litrów pojemność bagażnika. Teraz kufer mieści od 380 do 1200 litrów. Nowa seria 1 będzie dostępna w czterech wersjach stylistycznych. Bazowa została nazwana Advantage. W sytuacji, w której kierowca zdecyduje się na satynowe aluminium akcentujące nadwozie i tapicerkę Dakota, wybierze model Luxury Line. Czarne akcenty i sportowe fotele oznaczają wariant Sport Line, podczas gdy satynowe aluminium i duże wloty powietrza pojawiające się w przednim zderzaku zwiastują wariant M Sport.

reklama reklama



Zobacz również: Używane BMW Serii 1: pełnoprawne BMW

BMW serii 1 otrzyma pięć wersji silnikowej. Dwie będą zasilane benzyną, a trzy olejem napędowym. Ich moc ma wynosić od 116 do 306 koni mechanicznych. Najciekawiej w gamie prezentuje się oczywiście topowa odmiana M135i xDrive. Auto otrzyma napęd na cztery koła i pozwoli na osiągnięcie pierwszej setki już w 4,7 sekundy. Jeżeli chodzi o diesle, dla przykładu model 116d według oficjalnej specyfikacji powinien spalać tylko 3,8 litra oleju napędowego. Nowością w gamie silnikowej jest automatyczna skrzynia dwusprzęgłowa o siedmiu przełożeniach. Ta ma być dostępna w BMW 116d i 118i.

Nowe BMW serii 1 - innowacje technologiczne na pokładzie

Nowe BMW serii 1 to kilka innowacji. Pierwszą jest ciekawe sterowanie kontrolą trakcji w przypadku silnika benzynowego. System ARB sprawia, że impulsy decydujące o pracy układu wychodzą nie z jednostki sterującej DSC, a komputera jednostki napędowej. To zwiększa precyzję działania systemu. Drugim z ciekawych rozwiązań jest połączenie sterowania automatycznej skrzyni biegów z... nawigacją satelitarną! Informacje uzyskane z czytnika danych o natężeniu ruchu i trasie pozwalają przekładni jeszcze lepiej dopasować przełożenie do warunków ruchu, które napotka auto. W ten sposób optymalizowane jest zużycie paliwa.

BMW serii 1 trzeciej generacji czekają trzy ważne wydarzenia. Auto ujrzy światło dzienne już 25 czerwca podczas BMW Welt w Monachium. Oficjalna prezentacja będzie miała miejsce we wrześniu podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, podczas gdy debiut rynkowy jest zapowiedziany na 28 września 2019 roku.