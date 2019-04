Oznaczenia silników BMW - kodowe oznaczenia silników benzynowych

W ofercie bawarskiej marki znajduje się 6 typów silników benzynowych. Mają one głowice dysponujące liczbą od 3 do 12 cylindrów. Co więcej, inżynierowie bardzo różnie rozwiązywali kwestię architektury samych jednostek. Bo choć szczególną renomą cieszą się niezwykle charakterystycznie brzmiące rzędowe benzyniaki produkowane przez BMW, marka ma w swojej ofercie również motory zbudowane w oparciu o schemat V8, V10, a nawet V12. Jak odnaleźć się w nomenklaturze stosowanej przez Niemców? Ten poradnik przedstawi większość oznaczeń silników BMW funkcjonujących w sprzedaży od końca lat dziewięćdziesiątych.

Oznaczenia silników BMW - 3 cylindry:

B38 - produkcja od roku 2013

B38A15M0 - 1.5 litra, 136 KM, 220 Nm

B38K15T0 - 1.5 litra, 231 KM, 320 Nm

Oznaczenia silników BMW - 4 cylindry:

M43 - produkcja w latach 1991 - 2002

M43B16 - 1.6 litra, 102 KM, 150 Nm

M43B18 - 1.8 litra, 116 KM, 168 Nm

M43B19 - 1.9 litra, 105 lub 118 KM, 165 lub 180 Nm

M44 - produkcja w latach 1996 - 2001

M44B19 - 1.9 litra, 140 KM, 180 Nm

N40 - produkcja w latach 2001 - 2004

N40B16 - 1.6 litra, 115 KM, 150 Nm

N42 - produkcja w latach 2001 - 2004

N42B18 - 1.8 litra, 115 KM, 175 Nm

N42B20 - 2.0 litry, 143 KM, 200 Nm

N43 - produkcja w latach 2007 - 2011, silnik z bezpośrednim wtryskiem

N43B16 - 1.6 litra, 122 KM, 160 Nm

N43B20 - 2.0 litry, 150 lub 170 KM, 200 lub 210 Nm

N45 - produkcja w latach 2004 - 2011

N45B16 - 1.6 litra, 115 KM, 150 Nm

N45B20S - 2.0 litry, 174 KM, 210 Nm

N46 - produkcja w latach 2004 - 2007

N46B18 - 1.8 litra, 115 KM, 175 Nm

N46B20U1 - 2.0 litry, 130 KM, 180 Nm

N46B20U2 - 2.0 litry, 136 KM, 180 Nm

N46B20O0 - 2.0 litry, 143 KM, 200 Nm

N46B20O1 - 2.0 litry, 150 KM, 200 Nm

N46NB20 - 2.0 litry, 156 KM, 200 Nm

N13 - produkcja od 2011 r., silnik z bezpośrednim wtryskiem

N13B16 - 1.6 litra, 136 lub 170 KM, 220 lub 250 Nm

N20 - produkcja od 2011 r., silnik z bezpośrednim wtryskiem

N20B16 - 1.6 litra, 170 KM, 250 Nm

N20B20 - 2.0 litra, 156, 184, 218, 245 KM, 240, 270, 310, 350 Nm

N26 - produkcja od 2012 r.

N26B20 - 2.0 litra, 245 KM, 350 Nm

B48 - produkcja od 2013 r., silnik z bezpośrednim wtryskiem

135 kW - 246 KM, 290 Nm

141 kW - 192 KM, 280 Nm

170 kW - 231 KM, 300 Nm

185 kW - 252 KM, 350 Nm

190 kW - 258 KM, 400 Nm

Oznaczenia silników BMW - 6 cylindrów:

M54 - produkcja w latach 2000 - 2006

M54B22 - 2.2 litra, 170 KM, 210 Nm

M54B25 - 2.5 litra, 192 KM, 245 Nm

M54B30 - 3.0 litry, 231 KM, 300 Nm