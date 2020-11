Test: Opel Astra Sports Tourer - nie liczy godzin i lat…

Bryła Opla Astry K jest znana na rynku motoryzacyjnym od roku 2015. Tym samym auto jest sprzedawane od połowy dekady. Czy to dużo? W segmencie C 5 lat produkcji oznacza mniej więcej tyle, że model zbliża się do końca swojego rynkowego życia. Na szczęście po Sports Tourerze wieku nie widać. Przód jest dynamiczny, a tył został wyposażony w fikuśną linię akcentową nad ostatnią z szyb. Zastrzeżenia? Pewnie nikogo tym nie zaskoczę, ale Astra kombi wygląda trochę tak, jakby zbędne kilogramy wchodziły jej głównie w… pośladki. O to ciężko jednak mieć pretensje. W tego typu nadwoziach inżynierowie zawsze muszą walczyć o design, ale i funkcjonalność.

Klapa unosi się elektrycznie i ujawnia… wielki bagażnik!

Walka o wygląd tyłu nie przyniosła Niemcom zwycięstwa. Na szczęście praktyczność to już całkowicie inna bajka. Klapa bagażnika jest spora, przez co po elektrycznym uniesieniu do góry pozwala na bezproblemowe załadowanie luku. A wielkość przestrzeni załadunkowej powinna wystarczyć podczas rodzinnych wyjazdów. W konfiguracji podstawowej kierowca ma do dyspozycji 540 litrów. Warto jednak zaznaczyć, że wyliczenie jest wykonane do wysokości rolety. Zsunięcie rolety zdecydowanie poprawia możliwości kufra. Po złożeniu oparć tylnych foteli Astra zabiera nawet 1630 litrów.

Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo 145 KM Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo 145 KM Autor: Kuba Brzeziński

Po zajęciu miejsca za kierownicą kierowca zwróci uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze fotel ma szeroką regulację - włącznie z elektryczną regulacją wysokości odcinka pod udami. Po drugie siedzisko prowadzącego i pasażera to dbające o kręgosłup fotele AGR - które w centralnej części były wykończone alkantarą. Po trzecie nawet jeżeli z przodu usiądą wysokie osoby, pasażerowie zajmujący miejsce z tyłu będą mieli wystarczającą ilość przestrzeni. Jakość wykończenia Astry Sports Tourer jest dobra. Część plastików na konsoli jest miękka i żaden z nich nie trzeszczy podczas jazdy. Zegary? Są czytelne i zostały uzupełnione centralnym ekranem. Na nim pojawia się np. prędkościomierz.

Opel Astra Sports Tourer: z lekką nutką świata analogicznego

Elektroniczne zegary jasno pokazują, że w Astrze nie brakuje nowoczesnych zdobyczy techniki. Bo poza nimi pojawia się też kolorowy ekran wyposażony w aplikację obsługującą smartfona czy funkcja bezdotykowego rozruchu silnika. Z drugiej strony poziom tej elektronizacji jest wystarczający. Przykład? Do wyłączenia start-stopa czy układu utrzymującego pojazd na pasie ruchu służy czytelny przycisk umieszczony zaraz nad gałką zmiany biegów. Wady? Zastrzeżenia mam do podłokietnika. W głos oplowskiego wynalazku jego położenie można regulować. Jeżeli jednak wysuniecie go do przodu, nie da się otworzyć kieszeni na drobiazgi. Ta jest dostępna tylko w położeniu podstawowym.