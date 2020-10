Test: Audi A3 Limousine S Line 35 TFSI S tronic - niemiecko nudny? Nic z tych rzeczy!

Jeszcze dekadę temu sedan w segmencie C był wyłącznie brzydszym hatchbackiem. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać, a jednym z lepszych dowodów na poparcie tej tezy jest nowe A3. Styliści zadbali o to, aby bagażnik w modelu Limousine nie wyglądał jak doklejony karton. „Tyłeczek” jest i zgrabny, i zadziorny. A to bardzo dobrze pasuje do charakteru tego modelu. Szczególnie że nowe Audi otrzymało wyrazisty przód ze wściekłym spojrzeniem, masę agresywnych przetłoczeń, wyraźnie podkreślone biodra i niesamowicie prezentujące się wcięcie w talii. Niesamowicie w wersji testowej prezentowały się też felgi. 19-calowe obręcze dość szczelnie wypełniały nadkola.

Zobacz również: Używane kompakty: Audi A3 czy BMW 1?





Agresywne nadwozie zostało zestawione z nowoczesnym wnętrzem. Konsola to tak naprawdę… jeden wielki ekran. Raz że wszystkie akcenty zostały bardzo gustownie dobrane. Dwa że np. wyświetlacz centralny bardzo płynnie reaguje na dotyk i tak naprawdę nie ma dłuższych momentów zastanowienia. Deska rozdzielcza Audi A3 Limousine jest minimalistyczna. Pojawia się na niej zaledwie kilka przycisków i te zastosowane np. w automatycznej klimatyzacji wyglądają bardzo ciekawie. Nie mają większych oznaczeń - te pojawiają się na ekranie, a obsługa samych guzików polega na poruszaniu nimi w górę i w dół.

Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic Autor: Kuba Brzeziński

Audi A3 Limousine - audiofilskie audio Bang & Olufsen

Świetnym gadżetem jest też panel sterowania pracą systemu audio. Jak ustawić muzykę głośniej? Wystarczy przesunąć po nim palcem! A to jeszcze nie koniec, bo jeżeli o samym audio już mowa, jakość dźwięku sygnowana logo Bang & Olufsen jest audiofilska. Pasażerowie podczas podróży mogą się poczuć jak na sali koncertowej. Audi A3 jest też świetnie wygłuszone. Nawet przy prędkości autostradowej do uszu kierowcy dociera wyłącznie delikatny szum. Na pochwałę zasługują jeszcze materiały wykończeniowe - w większości okazują się miękkie i są dobrze spasowane.

Wady? Audi A3 Limousine nie jest przesadnie przestronne. Jeżeli kierowca jest wysoki i ustawi fotel w wygodną dla siebie pozycję, za nim usiądą głównie dzieci. To raz. Dwa, gdy fotel pasażera zostanie ustawiony maksymalnie do tyłu, spod siedziska wyłania się mało estetyczna obudowa… komputera - prawdopodobnie - komfortu.

Zobacz również: Audi S-tronic. Opinie o skrzyni dwusprzęgłowej?

Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic Autor: Kuba Brzeziński

Audi A3 Limousine 35 TFSI - czy 150 koni to dużo?

Audi A3 Limousine w wersji S Line bez wątpienia pręży muskuły. Niestety oznaczenie 35 TFSI pojawiające się na klapie bagażnika nie stanowi najlepszego sygnału. Czemu? Oznacza bowiem napęd płynący z… półtoralitrowego benzyniaka. 150 koni mechanicznych to bez wątpienia niemało. Warto jednak pamiętać o tym, że samo A3 waży prawie 1400 kilogramów. To w bezpośredni sposób przekłada się na fakt, że sedan jest dynamiczny, jednak głównie w mieście. W trasie w czasie wyprzedzania dość szybko zaczyna nerwowo redukować przełożenia i dostaje… zadyszki.