Audi S-tronic. Opinie o skrzyni dwusprzęgłowej?

Audi było jednym z pionierów w kwestii stosowania przekładni dwusprzęgłowych. Pierwszy automat typu DSG pojawił się w gamie marki w roku 2003. W skrócie mówiąc model TT otrzymał nowoczesną przekładnię praktycznie w tym samym momencie, w którym opcja pojawiła się w gamie Volkswagena Golfa R32. Skrzynia doprowadziła do dość ważnej zmiany myślenia. Pokazała, że automat nie tylko może szybciej zmieniać biegi od przekładni manualnej, ale też jest w stanie dbać o niskie zużycie paliwa. Te wszystkie czynniki sprawiły, że dwusprzęgłowy automat zyska rzeszę fanów i dziś jest naprawdę często wybierany w gamie np. Audi.

Audi S-tronic - mocny silnik umieszczony poprzecznie

Niemcy montowali w swoich samochodach co najmniej dwie wersje skrzyni dwusprzęgłowych. Początkowo postawili na 6-biegowy mechanizm DQ250, aby po roku 2008 zamienić go na 7-biegowy DL501. Mechanizm jest wyposażony w mokre sprzęgło, a do tego został przygotowany do współpracy z silnikami zamontowanymi wzdłużnie. Może przenosić napęd na przednie lub cztery koła i sprawdzi się za każdym razem, gdy moment obrotowy silnika nie przekracza 550 Nm momentu obrotowego. Skutek? Był stosowany nie tylko w spokojnych hatchbackach, sedanach i SUV-ach, ale nawet w takich modelach jak chociażby Audi RS4!

Mechanizm Audi S-tronic to gładkość zmiany biegów i ogromna wygoda podczas eksploatacji auta w mieście. Nie ma się zatem co dziwić, że właściciele niemieckich samochodów segmentu premium chętnie wybierają te przekładnie. O ile w przypadku auta fabrycznie nowego, kierowca nie musi się martwić o trwałość, o tyle warto zadać sobie zasadnicze pytanie. Czy zakup auta z dwusprzęgłową przekładnią z rynku wtórnego jest dobrym pomysłem? To zależy w dużej mierze od działania dwóch czynników. Mowa konkretnie o przebiegu auta oraz sposobie serwisowania przez poprzedniego właściciela.

Audi S-tronic. Opinie są mieszane!

Jakie są najczęstsze usterki skrzyni Audi S-tronic? Opinie warsztatów serwisujących te przekładnie wskazują głównie na uszkodzenia występujące w obrębie mechatroniki. Psuje się zatem sterowanie pracą przekładni. Usterki mechatroniki wynikają w dużej mierze z naturalnego zużycia mechanizmu. Oczywiście ujawnienie się uszkodzenia przyspieszy np. zbyt rzadka wymiana oleju (interwał to 60 - 80 tysięcy kilometrów), ewentualnie braku wymiany. W takim przypadku często dochodzi do zapchania elektrozaworów brudami krążącymi w oleju. Procedura naprawcza? Zespół mechatroniki można regenerować lub wymienić na nowy.