Łożysko oporowe sprzęgła - jak działa i do czego służy?

Na rynku motoryzacyjnym stosuje się dwie nazwy tego elementu. Nazywa się go łożyskiem oporowym sprzęgła, ewentualnie łożyskiem wyciskowym sprzęgła. Jego rola jest niezwykle ważna. To ono znajduje się centralnie na osi sprzęgła oraz naciska na sprężynę talerzową i sprawia, że istnieje możliwość odłączenie przekazywania napędu z silnika do skrzyni biegów. Starowanie pracą łożyska odbywa się na kilka sposobów. Najprostsza metoda jest oparta o linkę i łapę sprzęgła. W bardziej skomplikowanej pojawia się system hydrauliczny współpracujący z wysprzęglikiem. Najnowsze układy zawierają wysprzęglik centralny zintegrowany z łożyskiem oporowym.

Łożysko oporowe sprzęgła podlega dużym obciążeniom!

Łożysko pracuje za każdym razem, gdy kierowca wciska pedał sprzęgła. Podlega zatem dużym przeciążeniom i... naturalnemu zużyciu. Z czasem stopień wyeksploatowania staje się wysoki, a element zaczyna dawać sygnały mówiące o konieczności jego wymiany. Jakie są symptomy awarii łożyska oporowego sprzęgła? Na listę wpisać można przede wszystkim dziwne dźwięki dochodzące z okolicy skrzynie biegów bezpośrednio po zmianie przełożenia. Czasami będzie to krótki pisk, czasami szum, a czasami przytłumione terkotanie. Zdarza się, że objawem awarii łożyska jest też utrudniona zmiana przełożeń lub skokowa praca pedału sprzęgła.

reklama reklama



Czas życia łożyska oporowego jest ograniczony. To część, która prędzej czy później zatrze się. Czy to jednak oznacza, że należy z miejsca jechać do mechanika na wymianę? Zużyte łożysko może być eksploatowane dalej przede wszystkim w jednym przypadku. Mowa o scenariuszu, w którym elementy sprzęgła nadal wykazują wysoką sprawność - choć teoretycznie czas życia sprzęgła i łożyska powinien być podobny. Fakt ten ma potężne znaczenie, bo żeby całkowicie pozbyć się problemu, nie wystarczy sama wymiana łożyska oporowego. Kierowca powinien zlecić również montaż nowych elementów sprzęgła, a w tym tarczy czy docisku. A skoro te nie są jeszcze zużyte, procedura nie ma żadnego sensu.

Łożysko oporowe sprzęgła - niska cena, problematyczna wymiana

Z drugiej strony jeżeli sprzęgło zużyje się wcześniej niż łożysko, obydwie wymiany warto połączyć. I powód ku temu jest bardzo prozaiczny. W stosunku do sprzęgieł koszt nowego łożyska oporowego jest naprawdę mało wygórowany. Dla przykładu część stosowana w Volkswagenie Golfie IV z silnikiem 1.6 8v kosztuje już 17 złotych. Nawet w przypadku nowocześniejszych konstrukcji ceny na ogół nie przekraczają 200 - 300 złotych, a dodatkowo dotyczą głównie przypadków, w których łożysko jest zintegrowane z wysprzęglikiem. Wymiana sprawnego łożyska wraz z niesprawnymi elementami sprzęgła jest o tyle uzasadniona, że pozwoli kierowcy zaoszczędzić w przyszłości. Za jakiś czas łożysko i tak zaczęłoby dawać objawy awarii. A wtedy konieczne byłoby ponowne rozebranie skrzyni.

Ile kosztuje wymiana łożyska oporowego sprzęgła? Koszt jest praktycznie identyczny jak w przypadku np. wymiany sprzęgła. Jako że konieczny jest demontaż skrzyni biegów, praca warsztatu na ogół jest wyceniana na około 500 złotych.