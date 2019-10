Top 10: Najgorsze skrzynie automatyczne. Zastanów się dwa razy!

Easytronic

Opel Corsa C Easytronic

Przekładnia Easytronic to klasyczny półautomat. Co to oznacza? Twórcy Opla podczas prac nad Corsą C wzięli skrzynię mechaniczną i dołożyli do niej nakładkę pozwalającą na automatyczne sterowanie. Popularną usterką w przekładni są przypadki zużycia sprzęgła. Problem z jego wymianą jest o tyle duży, że niewielu mechaników dobrze zna tą konstrukcję. W efekcie mają problem z samą wymianą elementów oraz późniejszą regulacją mechanizmu.

Hydra-Matic

Chevrolet Cruze Hydra-Matic

Przekładnia automatyczna Hydra-Matic to 6-biegowa skrzynia, która stała się wizytówką modeli Chevroleta i Cadillaca sprzedawanych na Starym Kontynencie. To klasyczny automat, który jest nieklasycznie nietrwały! W skrzyni pęka pierścień sprężyny zamontowanej w zespole sprzęgieł. Skutek? Element zaczyna krążyć po całej przekładni i uszkadza kolejne układy. Jako że usterka stanowi wadę charakterystyczną, mało skuteczną metodą naprawczą jest wymiana przekładni Hydra-Matic na inną.

MCP

Citroen C4 Picasso MCP

Francuzi podczas prac nad Citroenem C4 Picasso wpadli na pomysł stworzenia mechanicznej, elektronicznie sterowanej skrzyni biegów MCP. Jej zalety? Stosunkowo prosta technologia, a do tego niskie koszty produkcji. I choć szefowie Citroena patrzyli na ten mechanizm z wielkim optymizmem, ich podejścia nie mogli podzielić kierowcy. W czas eksploatacji pojazdu z przekładnią MCP dochodzi do naturalnego zużycia sprzęgła. A jego wymiana jest o tyle problematyczna, że nie każdy mechanik będzie w stanie prawidłowo przeprowadzić kalibrację przekładni. Skutek? W czasie jazdy skrzynia może się zawieszać i mieć problemy z wrzucaniem kolejnych biegów.

Selespeed

Alfa Romeo 147 Selespeed

Selespeed to przekładnia znana z samochodów Alfy Romeo i Fiata produkowanych na początku XXI wieku. A to już samo w sobie nie jest najlepszą rekomendacją dla jej technologii. Jak działa mechanizm? To zautomatyzowana skrzynia mechaniczna, w której podczas zmiany biegów pomaga układ elektrohydrauliczny. I choć teoria brzmi naprawdę dobrze, praktyka z pewnością już taka nie jest. Biegi potrafią się zacinać oraz dochodzi do awarii modułu elektrohydraulicznego. Niewielu mechaników podejmie się naprawy tej przekładni.

S-tronic

Audi A5 S-tronic

S-tronic to przekładnia, którą spotyka się głównie pod maską samochodów marki Audi. Jej zalety? Ma aż 7 przełożeń, wytrzymuje moment obrotowy dochodzący do 550 Nm, a do tego współpracuje m.in. z układem przeniesienia napędu na cztery koła. Z czym ma problemy? Głównie z mechatroniką. Jej nieprawidłowe działanie może doprowadzić chociażby do uszkodzenia sprzęgieł oraz naprawy, której koszt wystartuje od jakiś 6 - 7 tysięcy złotych.