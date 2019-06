Używane: Chevrolet Cruze (2008 - 2014) - opinie i typowe usterki

Pierwsza generacja Chevroleta Cruze została zaprezentowana w roku 2008 podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. Amerykanin w Europie? Nie do końca. Jedynym nawiązaniem do amerykańskiej tradycji był bowiem… znaczek. Cruze tak naprawdę jest trzecią odsłoną Daewoo Nubiry. A na zmianę nazwy General Motors zdecydowało się wszędzie tam, gdzie koreańskie logo zdążyło się skompromitować. I Polska - w której Daewoo przez szereg lat produkowało swoje auta - była jednym z tych rynków.

Używane: Chevrolet Cruze - model za… 4 miliardy dolarów!

Prace konstrukcyjne nad Chevroletem Cruze były dość gruntowne i trwały w sumie 27 miesięcy. Model został oparty o platformę Delta II - tą samą, którą można odnaleźć m.in. w Oplu Astrze IV. Inżynierowie opracowali w sumie 221 prototypów, które były testowane m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a do tego wydali na wdrożenie auta do produkcji w sumie 4 miliardy dolarów! Początkowo zadebiutował sedan. W roku 2010 gama została uzupełniona o hatchbacka.

reklama reklama



Cruze był produkowany do roku 2016. W Europie jego historia zakończyła się jednak w roku 2014. To wtedy marka zniknęła ze Starego Kontynentu. Czemu? Chevrolet chyba radził sobie zbyt dobrze i stanowił za silną konkurencję dla rodzimego Opla. I o ile klienci marki - szczególnie ci flotowi - byli mocno rozczarowani, o tyle były osoby, które na wieść o odwrocie Chevroleta otworzyły szampana. Mowa o szefach Opla.

Zobacz również: Używany Opel Astra H: solidny i oszczędny

Używany Chevrolet Cruze jest trochę amerykański, a trochę europejski. Przód auta ewidentnie nawiązuje do model sprzedawanych za oceanem, podczas gdy linia boczna jest prosta. To był niskobudżetowy model, który na tą niskobudżetowość wcale nie wskazywał. W roku 2008 wyglądał całkiem nowocześnie, a teraz… niestety dość mocno zestarzał się. Po nadwoziu Cruze widać upływ czasu i wcale nie jest to wynikiem opatrzenia się. Tych aut wcale nie ma zbyt dużo na polskich drogach!

Używane: Chevrolet Cruze - stylistycznie specyficzny

Inżynierowie podczas prac nad kabiną pasażerską kompaktowego Chevroleta połączyli dwie rzeczy - amerykańską stylizację i jakość wykończenia wprost z… Korei! Plastiki są twarde, dominuje czerń i imitacje chromu, kierownica jest zbyt duża, a dźwignia zmiany biegów wręcz monstrualna. Konsola została wysoko zarysowana i pojawia się na niej wysyp różnej maści przycisków, podczas gdy zegary - co niezwykle fajne - zostały ukryte w sportowo wyglądających tubach. Materiały wykończeniowe nie są wysokiej jakości. W efekcie skóra na kierownicy szybko się łuszczy, a srebrne plastiki drapią.