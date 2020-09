Test: Volkswagen Golf VIII Style 1.5 TSI EVO 130 KM - ewolucja czy rewolucja?

Na początek pytanie. Czy nowy Golf jest zasadniczo różny stylistycznie od poprzednika? Bez wątpienia nie. Im dłużej jednak patrzyłem się na nadwozie hatchbacka, tym więcej różnic byłem w stanie wskazać. Przykład? Całkowicie nowy jest kształt lamp. Światła wyglądają na nieco... zmęczone! Poza tym tylna klapa jest dość mocno ścięta w dolnej części, nadwozie otrzymało przeprojektowane tunele aerodynamiczne oraz większą powierzchnię przeszkloną. I choć smaczki stylistyczne bez wątpienia mają znaczenie, jest pewna rzecz która odwraca od nich uwagę. Mowa o… świetnym lakierze nadwozia!

Limonkowy Golf VIII - kolor to strzał w dziesiątkę!

Początkowo byłem zdania, że limonka jest zbyt krzykliwa dla Golfa. Myliłem się jednak. Barwa pięknie połyskuje w słońcu, jeszcze lepiej pasuje do felg o pięknym wzorze, a do tego rzuca się w oczy i nie widać na niej kurzu! Volkswagen pozostawiony pod marketem sprawił mi wielką radość. Mogłem bowiem obserwować faceta, który okrążył jego nadwozie aż dwa razy. Na lakierze nie kończą się fajne dodatki. W klamkach Niemcy zamontowali podświetlenie. To niczym akcent art deco, który gustownie oświetla drogę pasażerom. Dobry jest jeszcze jeden gadżet. Model testowy posiadał funkcję bezdotykowego odblokowywania zamków. Ta działała jednak nie w momencie dotknięcia klamki, a już wtedy gdy do auta podchodził kierowca.

Autor: Kuba Brzeziński

Po zajęciu miejsca za kierownicą prowadzący w pierwszym momencie może przeżyć… delikatny szok. Volkswageny były do tej pory mocno intuicyjne. A w tym modelu pierwsze co uderza to technologia. W tej kabinie fizyczne przyciski pojawiają się głównie na kierownicy. Te na desce rozdzielczej to dotykowe płytki. Na szczęście kierowca dość szybko przyzwyczai się do elektronizacji i wtedy odkryje jej zalety. Przykład? Jeżeli chcesz wyłączyć denerwującego asystenta pasa ruchu (który działa nawet wtedy, gdy na jezdni nie ma wyznaczonych pasów!), uruchamiasz zakładkę asystentów, a następnie na ładnej grafice naciskasz na pas ruchu.

Nowy Golf: wirtualny kokpit i auto hold dla manualu!

Nowy Golf to teraz wirtualny kokpit. W jego przypadku kierowca może zmieniać ustawienie wyświetlanych parametrów w aż trzech strefach - w miejscu komputera pokładowego oraz wewnątrz prędkościomierza i obrotomierza. Poza tym przemyślanym dodatkiem jest funkcja auto hold - pomimo zastosowania skrzyni manualnej, a klimatyzacja pomimo trybu automatycznego może pracować w ustawieniu mocniejszym lub słabszym. Jakość? To typowy Golf! Materiały w większości są miękkie i świetnie spasowane. Tapicerka z kolei robi solidne wrażenie - tylko ja nie wybierałbym jasnej!