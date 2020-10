Test: Mazda 2 Skyactiv-G 1.5 M Hybrid - naprawdę przemyślane modern-art!

Mazda 2 wygląda jak zminiaturyzowany model CX-3 ze zmniejszonym prześwitem. Czy to źle? W żadnym razie. Bo fakt ten oznacza pojawienie się serii efektownych akcentów. Podczas oglądania nadwozia hatchbacka z Japonii warto zwrócić uwagę np. na lampy przednie delikatnie schowane pod obrysem maski. Tak, Mazda wygląda przez nie na nieco wkurzoną, z drugiej strony to nadaje miejskiemu autu charakteru. Poza tym w oczy rzucają się przetłoczenia przedniego i tylnego nadkola spotykające się na linii bocznej oraz dość sportowy tył z czarnym spojlerem umieszczonym nad zgrabną klapą bagażnika.

Zobacz również: Test: Mazda 3 Hikari 2.0 Skyactiv-G - jest stylowa, ale nie… szybka





Mazda 2 Skydream - japońska sztuka motoryzacyjna!

Jakie wrażenia zapewnia kabina Mazdy 2? Kiedyś samochody z Japonii były toporne. Po starych Mazdach nie ma jednak nawet śladu! Konsola wygląda jak dzieło sztuki nowoczesnej. Jest minimalistyczna i ma czystą formę, a mimo wszystko prezentuje się świetnie i nowocześnie. Japończycy zadbali też o serię wysmakowanych akcentów. Przykład? Konsola jest obita syntetyczną skórą z efektownym przeszyciem, a zegary wyglądają trochę tak, jakby zostały zapożyczone z auta sportowego. Skojarzenia z autami o sportowych charakterze budzi jednak również kierownica, fotel oraz gałka zmiany biegów.

mazda 2 1.5 skyactiv Mazda 2 Skyactiv-G 1.5 M Hybrid Skydream Autor: Kuba Brzeziński

Kierownica jest mała i dobrze leży w dłoniach. Siedziska w pierwszym rzędzie foteli są dobrze wyprofilowane, trzymają ciała pasażerów w zakręcie, a do tego okazują się idealnie twarde w czasie jazdy. Skrzynia? Gałka jest krótka i foremna. Precyzja jej pracy jest na tyle duża, że kierowca dosłownie jest naprowadzany na konkretny bieg. Testowa Mazda 2 - jako że była skonfigurowana w bogatej wersji - oferowała też świetny system audio. Poza tym choć Dwójka jest hatchbackiem miejskim, została dobrze wygłuszona, przez co nie czuć w niej prędkości dochodzących do 100 km/h. Przestrzeń? Tej jest pod dostatkiem - model ma np. o 10 cm większy rozstaw osi od Fabii.

Zobacz również: Test: Volkswagen Polo Highline 1.0 TSI 115 KM - dojrzały, ale nadal miejski

Mazda 2: head-up jest raczej mało czytelny

Oczywiście kabina testowej Mazdy 2 miała też pewne wady. Podczas jazdy mocno przeszkadzał mi np. brak analogowego prędkościomierza. Wskazania były wyświetlane na niewielkim ekranie umieszczonym w polu obrotomierza - a to rozwiązanie dość mało intuicyjne. Tak, prędkość jest pokazana również na wysuwanym znad kierownicy head-upie. Ten niestety w słoneczny dzień jest mało czytelny. Obraz na nim najlepiej widać podczas jazdy nocą.