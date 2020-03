Na początek może nieco o nadwoziu nowego Polo. A więc przez lata doznania estetyczne były niezwykle dalekie od koncepcji samochodów z Niemiec. I żeby się o tym przekonać, wystarczy przypomnieć sobie chociażby Polo 6n modne na polskich drogach w latach dziewięćdziesiątych. Teraz na szczęście to akurat zmieniło się. I choć Volkswagen Polo Highline nadal nie ma wysmakowanej linii z dopieszczonymi akcentami, prezentuje się naprawdę nowocześnie. Fajne są przetłoczenia na masce, nadające przodowi hatchbacka dynamicznego charakteru oraz przetłoczenie idące od przedniego błotnika aż do tylnej lampy. Mocno urozmaica wygląd bocznej części Polo.

Volkswagen Polo Highline - jakość to jego imię

Nowe Polo stara się przyciągać spojrzenia. Właśnie dlatego ma pomarańczowy lakier i pomarańczowe dekory na konsoli centralnej. Wyrazista barwa mocno rozjaśnia wnętrze i sprawia, że prostota tej stylizacji staje się nieco mniej uderzająca. Volkswagen to też dobrej jakości materiały, które są świetnie spasowane. Tapicerka na fotelach jest miła w dotyku, a na konsoli momentami pojawiają się miękkie plastiki. Mocno twarde są wyłącznie tworzywa sztuczne użyte do obicia boczków drzwi. Podczas jazdy konsola Polo nie trzeszczy. W ten sposób prowadzący może się skupić np. na wysokiej jakości ekranie pojawiającym się w miejscu klasycznych zegarów.

Volkswagen Polo Highline 1.0 TSI 115 KM Test: Volkswagen Polo Highline 1.0 TSI 115 KM - dojrzały, ale nadal miejski Autor: Kuba Brzeziński

Fotele zamontowane w testowym Volkswagenie Polo były naprawdę wygodne - i co więcej, dało się je bardzo precyzyjnie ustawić. Być może nie trzymały ciała kierowcy najlepiej podczas pokonywania zakrętów, z drugiej strony nawet podczas jazdy w trasie prowadzącego nie powinien boleć kręgosłup. Uwagi? Volkswagen Polo mógłby być nieco większym autem. Gdy na przedniej kanapie zasiądą wyższe osoby dorosłe, z tyłu miejsca może nie starczyć nawet dla dzieci. Jeżeli chodzi o bagażnik, to ten raczej nie sprawdzi się podczas dalszego wyjazdu. Nie da się zmieścić w nim np. dwóch większych walizek.

Volkswagen Polo 1.0 TSI - kultura trzech cylindrów

Sercem układu napędowego zastosowanego w testowym Volkswagenie Polo Highline jest silnik 1.0 TSI o moc 115 koni mechanicznych. Siła trafia na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej przekładni manualnej. Osiągi? Volkswagen przyspiesza do pierwszej setki w 9,5 sekundy. To dobry wynik w segmencie B. Poza tym benzyniak świetnie sprawdza się w trasie, a do tego potrafi być naprawdę oszczędny. W cyklu mieszanym osiągnąłem spalanie na poziomie 6,8 litra. Poza miastem na dłuższym dystansie pokonanym drogą ekspresową zapotrzebowanie na paliwo maleje do zaledwie 5,2 litra.