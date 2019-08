Pierwsza generacja Seata Ibizy ujrzała światło dzienne w roku 1983. W tamtym czasie hiszpańskie zakłady nie były specjalnie innowacyjne. Szczególnie że auto w dużej mierze bazowało na Fiacie Ritmo zaprezentowanym 5 lat wcześniej. Skutek? Samochód był po prostu przestarzały! Mały hatchback segmentu B nabrał nowego powietrza w płuca dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy Seat został przejęty przez Grupę Volkswagena. Tak, model stanowi nic innego jak jedną z wersji Volkswagena Polo. Niemiecki model stanowi jednak zasadniczo lepszą bazę konstrukcyjną.

Obecnie dostępna w salonach piąta wersja została zaprezentowana w roku 2017. Auto w jednym z topowych wariantów trafiło do naszej redakcji w ramach testu. Co można powiedzieć o jego nadwoziu? Seat Ibiza FR wygląda niesamowicie. Ma świetne proporcje z krótkim przodem i masywnym tyłem. Twórcy zaprojektowali nadwozie w oparciu o klasyczny i bardzo sportowy kształt klina. I choć nie jestem zwolennikiem koloru czerwonego, ten odcień jest powalający. Pięknie mieni się w słońcu i daje modelowi jeszcze jedną zaletę. Wszyscy myśleli, że to nie wersja napędzana litrowym silnikiem, a… Cupra!

reklama reklama



Test: Seat Ibiza FR 1.0 TSI DSG - spokojniejsza siostra Cupry Autor: Kuba Brzeziński

Seat Ibiza FR 1.0 TSI DSG - skrojona na… miarę!

Mały Seat jest niezwykle przystojny. Ze swoją modną stylizacją spokojnie odnalazłby się na okładce Vogue`a. Bycie na czasie nie zawsze oznacza jednak bycia praktycznym. A to dotyczy chociażby przedniego zwisu. Zderzak jest na tyle nisko zarysowany, że w polskich realiach niezwykle łatwo zarysować go podczas dojeżdżania do krawężnika - ktoś zresztą zrobił to przed naszym testem. Na tym jednak wady nadwozia nie kończą się. Dodatkowo drzwi i klapa bagażnika są niezwykle lekkie. Bagażnik czasami trzeba zamykać kilka razy. A do tego system bezdotykowy ma dedykowaną klamkę tylko w drzwiach kierowcy. Niepotrzebna oszczędność!

Zobacz również: Silnik 1.0 MPi i 1.0 TSI VAG - oznaczenia i opis konstrukcji

Konsola centralna jest bardzo ascetyczna. Ogranicza się do ekranu radia i panelu sterowania klimatyzacją. To jednak dobrze. W ten sposób inżynierowie poprawili ergonomię - użytkownik bardzo szybko odnajduje się w tej kabinie. A to jeszcze nie koniec zalet Seata Ibizy. Wersja FR za dopłatą otrzymuje skóropodobny materiał na desce rozdzielczej z rasowym, czerwonym przeszyciem. Spora zaleta dotyczy też wymiarów wnętrza. Hiszpański hatchback segmentu B jest wystarczająco przestronny dla czterech dorosłych pasażerów. Poza tym dysponuje bagażnikiem o przyzwoitej pojemności na poziomie 355 litrów.