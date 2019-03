Skrzynia DSG - awarie, opinie, eksploatacja. Co musisz wiedzieć?

O początku dwusprzęgłowej skrzyni DSG na rynku motoryzacyjnym mówi się w kontekście premiery Volkswagena Golfa R32 w roku 2003. To prawda, jednak wyłącznie w pewnym sensie. Moment ten stał się pierwszym przypadkiem w historii, w którym tego typu przekładnia trafiła do seryjnie produkowanego auta. Rozwiązanie mimo wszystko było wykorzystywane wcześniej, jednak głównie na torach wyścigowych. Pierwsza skrzynia z dwoma sprzęgłami pojawiła się w Porsche 962 ścigającym się w latach osiemdziesiątych.

Skrzynia DSG - dwa sprzęgła i zmiana biegu w 0,3 sekundy

Przechodząc jednak do szczegółów, jaka jest zasada działania skrzyni DSG i po co jej dwa sprzęgła? Niemieccy inżynierowie firmy BorgWarner postawili tak naprawdę na dwie przekładnie. Jeden zestaw zajmuje się obsługą biegów parzystych, a drugi nieparzystych. Dzięki temu, gdy pojazd jedzie powiedzmy na biegu trzecim, a kierowca cały czas go rozpędza, sterownik za sprawą dodatkowego sprzęgła wcześniej przygotowuje przełożenie czwarte. Dzięki temu zmiana biegu trwa przeciętnie 0,3 do 0,4 sekundy.

Choć zasada działania technologii dwusprzęgłowej skrzyni DSG nie zmieniała się w zasadniczy sposób, Grupa Volkswagena na przestrzeni lat zaprezentowała szereg różnych modeli. Pierwszym była 6-biegowa przekładnia posiadające sprzęgło chłodzone olejem. W roku 2008 światło dzienne ujrzała przekładnia skierowana do samochodów mniejszych wyposażona w sprzęgło suche. 12 miesięcy później Niemcy uzupełnili ofertę skrzyń DSG o modele przeznaczone do samochodów o wysokich osiągach

Dwusprzęgłowa skrzynia DSG - oznaczenia:

DQ200 - suche sprzęgło i 7 przełożeń, prezentacja w 2008 roku, maksymalny moment obrotowy 250 Nm, łączona z silnikami: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI

DQ250 - mokre sprzęgło i 6 przełożeń, prezentacja w 2003 roku, maksymalny moment obrotowy 350 Nm, łączona z silnikami: 1.4 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.2 VR6

DQ380 - mokre sprzęgło i 7 przełożeń, prezentacja w 2014 roku, maksymalny moment obrotowy 380 Nm, łączona z silnikami: 2.0 TSI

DQ500 - mokre sprzęgło i 7 przełożeń, prezentacja w 2009 roku, maksymalny moment obrotowy 550 Nm, łączona z silnikami: 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.5 TFSI

DL382 - mokre sprzęgło i 7 przełożeń, prezentacja w 2008 roku, maksymalny moment obrotowy 400 Nm

DL501 - mokre sprzęgło i 7 przełożeń, prezentacja w 2008 roku, maksymalny moment obrotowy 600 Nm, łączona z silnikami: 2.0 TDI, 2.0 TFSI

Skrzynia dwusprzęgłowa DSG wymaga zastosowanie skomplikowanego układu hydrulicznego oraz sterowania. A to sprawia, że daleko jej do trwałości przekładni automatycznych starego typu. Nie ma mowy, aby DSG bezawaryjnie pokonało 500 czy 600 tysięcy kilometrów. Dystans ten zazwyczaj jest trzykrotnie niższy. Ostateczna trwałość jest warunkowana głównie przez dwa elementy. Pierwszym jest technologia. Drugim eksploatacyjna dbałość właściciela.