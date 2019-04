Silnik TSI awarie - jakie usterki trapią poszczególne wersje?

Volkswagen przez lata cieszył się opinią producenta świetnych silników benzynowych. Wolnossące jednostki być może nie oferowały nowych zdobyczy techniki, w zamian były w stanie bezawaryjnie pokonywać setki tysięcy kilometrów, a do tego nadawały się do zasilania gazem. W nowym millenium sytuacja zmieniła się. Niemcy postawili na zaawansowanie i choć to dało motorom moc, przyniosło szereg wad na polu trwałości. Przed zakupem używanego auta Grupy Volkswagena warto zatem wiedzieć który z silników wybrać.

Silnik 1.2 TSI awarie - EA111 (2009 - 2012):

1.2 TSI EA111

Silnik 1.2 TSI zaprezentowany w roku 2009 miał stanowić powiew technologicznej świeżości i zapewnić dynamikę oraz oszczędność. Korzystał z bezpośredniego wtrysku i doładowania, a do tego miał rozrząd napędzany za pomocą łańcucha. Jednostka występowała w trzech wersjach mocy - 86, 90 i 105 koni mechanicznych oraz napędzała szereg modeli Grupy Volkswagena - segmentu B, C czy kombivan. Choć nadzieje wiązane z silnikiem były duże, kierowcy dość szybko rozczarowali się. Konstrukcja nie okazywała się najbardziej dopracowana.

Łańcuch rozrządu potrafi rozciągnąć się jeszcze przed przekroczeniem przebiegu na poziomie 100 tysięcy kilometrów. Winny uszkodzenia często był wadliwie wykonany napinacz.

Zacinający się zawór sterujący pracą turbosprężarki.

Znane są przypadki uszkodzeń uszczelki pod głowicą.

Potrafi spalać duże ilości oleju.

Silnik 1.2 TSI awarie - EA211 (2012 - 2018):

To wersja silnika produkowana od roku 2012. Inżynierowie postanowili przeprojektować kilka newralgicznych punktów po to, aby zwiększyć trwałość jednostki. I tak zastosowali 16-zaworową głowicę oraz zamienili łańcuch na pasek rozrządu. Napęd ma fabrycznie określoną trwałość na 210 tysięcy kilometrów. Podczas częstej eksploatacji w mieście, mechanicy zalecają jednak skrócenie interwału wymiany. Identycznie jak w poprzedniku standardem pozostał bezpośredni wtrysk paliwa oraz doładowanie. Na rynku spotykane są dwa warianty mocy - 90 i 105 koni mechanicznych.

Silniki 1.2 TSI EA211 sprawują się bez większych problemów.

Należy skrócić interwał wymiany oleju z 30 na 15 tysięcy kilometrów.

Silnik 1.4 TSI awarie - EA111 (2005 - 2012):

1.4 TSI EA111

Silnik benzynowy nowej generacji został zaprezentowany w roku 2005 i dedykowany w pierwszej kolejności piątej odsłonie Volkswagena Golfa. Jednostka miała połączyć dynamikę jazdy z oszczędnością, a wszystko za sprawą bezpośredniego wtrysku paliwa i doładowania. W mocniejszych wariantach turbosprężarka została zestawiona z kompresorem. I choć to dawało siłę, stało się też źródłem awarii. Silnik 1.4 TSI w wersji EA111 występuje w kilku wariantach mocy: 122, 140, 150, 160, 170, 180 i 185 KM.