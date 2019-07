Test: Audi A1 Sportback S Line 30 TFSI - jeżeli pytasz ile kosztuje…

Niemcy jeszcze od lat osiemdziesiątych systematycznie kolonizowali kolejne segmenty pojazdów popularnych i w roku 2010 nadszedł czas na małe, miejskie hatchbacki. Choć początkowo A1 nie biło rekordów sprzedaży, z czasem kierowcy przekonali się do "luksusowego" mieszczucha. Skutek? W roku 2018 Audi zaprezentowało kolejną generację auta. W nasze ręce nowe A1 trafiło w wyjątkowo ciekawej stylizacji. Niebieski lakier nie tylko wygląda efektownie, ale i efektownie nazywa się - w cenniku pojawia się pod przydomkiem Turbo! Dodatkowo został połączony z czarnym dachem i białymi, 18-calowymi felgami.

Audi A1 jest mocno charakterystyczne i bez wątpienia wyraziste. Rzuca się w oczy, a przez to za jego kierownicą naprawdę ciężko pozostać anonimowym nawet podczas użytkowania pojazdu w dużym mieście. Najlepsze w całej koncepcji nadwozia jest jednak „spojrzenie” niemieckiego hatchbacka. To za sprawą efektownie wystylizowanych świateł LED-owych okazuje się groźne i nieco posępne. Te wszystkie elementy sprawiają, że nowe A1 prezentuje się zdecydowanie lepiej od swojego poprzednika. Pierwsza generacja miała zbyt grzeczne, a przez to po prostu nudne nadwozie.

Test: Audi A1 Sportback S Line 30 TFSI

Audi A1 Sportback S Line 30 TFSI - kabina pasażerska kierowcy

Po zajęciu miejsca za kierownicą prowadzący czuje się szczelnie otoczony przez elementy kabiny pasażerskiej. Sportowy fotel idealnie dolega do ciała, a przez to gwarantuje wystarczające podparcie boczne w zakrętach. Kierownica jest uszyta na miarę, podczas gdy konsola centralna jest zwrócona w stronę kierowcy. Drobiazgiem, który jednak robi dobre wrażenie są przyciski na desce rozdzielczej. Nie chodzi jednak o ich wygląd, a fakt że pracują z delikatnym oporem. To naprawdę miłe. Uwagi? Podczas konfiguracji nowego Audi A1 warto zainwestować w kierownicę spłaszczoną u dołu. Wygląda dużo lepiej.

Luksusowy charakter? O tym może świadczyć chociażby wyśmienity ekran nawigacji. Ten jest niespotykanie duży w segmencie B, a do tego oferuje dostęp do map czerpiących informacje o natężeniu ruchu wprost z sieci oraz jest idealny graficznie! Bardzo ciekawym gadżetem są też lampki oświetlające przednią część kabiny, które można wyłączać za pomocą… dotyku. Zdecydowanie mniej luksusowe są jednak niektóre materiały wykończeniowe. Srebrna listwa na konsoli prezentuje się dobrze, jednak na zdjęciach. W rzeczywistości jest wykonana z matowego i nieprzyjemnego w dotyku plastiku. Twarde tworzywo zostało też użyte m.in. do wykończenia boczków drzwi.