Test: Audi Q8 50 TDI - przystojny osiłek z Niemiec

Audi jest producentem, który aktywnie działa na rynku SUV-ów od roku 2005. Prezentacja pionierskiego Q7 oraz innych modeli nie wypełniła jednak gamy modelowej marki z Ingolstadt. Wciąż Niemcy dostrzegali w niej luki. I jedną z nich postanowili wypełnić w zeszłym roku. Data premiery nowego modelu została wybrana nieprzypadkowo. Audi Q8 zostało zaprezentowane podczas Audi China Brand Summit w czerwcu 2018 roku. Jaką nowość do gamy wniosło to auto? To jak najbardziej SUV, jednak z nadwoziem stylizowanym na coupe.

reklama reklama

Co można powiedzieć o karoserii Q8? Jest masywna, dynamiczna i muskularna. Szczególnie dobre wrażenie robi przód auta. Grill jest wręcz potężny i prezentuje się groźnie. Do tego idealnie dopełnia pas przedni i świetnie współgra z wąskimi lampami. Audi „z twarzy” wygląda na niego zdenerwowane. A to w połączeniu z solidnymi gabarytami pojazdu budzi respekt u innych użytkowników dróg. Linia boczna jest prosta, ale tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości nie brakuje w niej krzywizn, które świetnie pasują do charakteru auta. W oczy rzuca się wybrzuszenie na przednim i tylnym nadkolu.

Test: Audi Q8 50 TDI - modny, groźny i rzucający się w oczy

Niemcy dobrze rozplanowali też ostro poprowadzoną krawędź poniżej linii okien oraz w dolnej części drzwi. Poza tym testowy SUV posiadał 22-calowe felgi, które pięknie połyskiwały podczas jazdy nocą oraz cudowny akcent - drzwi z wysoko zarysowanymi szybami pozbawionymi ramek. Przyczepić się można tak właściwie do jednego elementu. To topowy SUV Audi, który otrzymał klamki żywcem wzięte ze… Skody Octavii. Ot, takie drobne faux pas. Jeżeli chodzi o tył Audi Q8, jego kształt jest inspirowany nadwoziem typu hatchback. W tym samym czasie Niemcy zadbali o mocno zaznaczony spojler idący w linii z dachem oraz świetnie wyglądające w nocy lampy LED połączone ze sobą za pomocą świetlnego paska.

Audi Q8 50 TDI Autor: Kuba Brzeziński

Audi Q8 z całą pewnością prezentuje się dużo lepiej od modelu Q7 i A8. A to nie koniec jego osiągnięć. To bowiem przede wszystkim naprawdę ładne auto, które rzuca się w oczy i zwraca na siebie uwagę. Podczas testu kierowcy nagminnie oglądali się za czarnym potworem z Ingolstadt. I mówimy w tym momencie nie tylko o fanach Audi czy kierowcach rodzinnych hatchbacków. Za Q-ósemką mocno zainteresowanym spojrzeniem błądzili również prowadzący luksusowe SUV-y spod znaku Mercedesa, BMW czy Lexusa.

Wnętrze Audi Q8 nie stanowi zaskoczenia dla osób, które nieco wcześniej widziały kabinę pasażerską nowego A8. Egzemplarz testowy został wyposażony w trzy ekrany, w tym dwa dotykowe. Na konsoli środkowej znajduje się zaledwie kilka klasycznych przycisków. Reszta opcji jest sterowana za pomocą paneli dotykowych. Zalety? Pozycję za kierownicą można dobrać idealnie, kierownica świetnie leży w dłoniach, a fotele są wygodne i nie powodują zmęczenia pleców nawet na dalekich dystansach. Co więcej, Q8 to absolutna przestrzeń. Nawet jeżeli z przodu usiądą osoby wysokie, pasażerowie zajmujący miejsce na tylnej kanapie poczują się jak w limuzynie!