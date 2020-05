Top 10: ID.Charger. Co powinieneś wiedzieć o ładowarce Volkswagena?

Ile kosztuje ID.Charger?

Bazowa wersja ładowarki ID.Charger została wyceniona przez Volkswagena na 1729 złotych. To najprostszy model, w którym do zainicjowania ładowania konieczne jest wyłącznie wpięcie wtyczki do auta. W sprzedaży funkcjonują jednak również wersje bardziej zaawansowane. ID.Charger Connect kosztuje 2599 złotych, ID.Charger Connect z LTE 3468 złotych, a ID.Charger Pro 3669 złotych.

Jak szybko ID.Charger ładuje samochód elektryczny?

Moc ładowania zależy od sposobu podłączenia ładowarki do instalacji elektrycznej. Jest niższa, gdy kupujący zdecyduje się na przyłącze jednofazowe (7,4 kW) i wyższa, gdy istnieje możliwość skonfigurowania wallboxa z przyłączem trójfazowym (11 kW).





Wyliczenia Volkswagena wskazują na to, że przy mocy ładowania 11 kW ID.Charger naładuje baterię modelu ID.3 do 80 proc. pojemności w 6 godzin. Gdy moc ładowania spadnie do 7,4 kW, pełne uzupełnienie zapasów energii w baterii o pojemności 58 kWh potrwa całą noc.

Ile dla porównania zajmuje ładowanie z gniazdka?

ID.Charger w znaczący sposób skraca czas ładowania samochodu elektrycznego. W porównaniu do klasycznego gniazdka wallbox jest w stanie uzupełniać zapasy energii w baterii elektryka nawet 8-krotnie szybciej.

Zobacz również: Zakup samochodu przez internet. Wymysł koronawirusa?

Czym różnią się modele ID.Charger - bazowa, Connect i Pro?

ID.Charger - wersja bazowa: klasyczna ładowarka,

wystarczy podłączyć do wtyczki dowolny pojazd i rozpoczyna się ładowanie. ID.Charger Connect: komunikacja WiFi lub Ethernet,

sterowanie dostępem poprzez RFID,

zdalny dostęp przez aplikację mobilną,

autoryzacja pojazdów - nieautoryzowane nie będą się mogły ładować. ID.Charger Connect LTE: opcje Connect, a dodatkowo komunikacja w standardzie LTE. ID.Charger Pro: ​​​​​​​​​​​​​​opcje Connect, a dodatkowo rejestracja zużycia prądu i rozliczenie z certyfikacją MID, np. dla użytkowników samochodów służbowych.

Jaką wtyczkę zamontowaną na stałe posiada ID.Charger?

ID.Charger powstał z myślą o samochodach Volkswagena. A to oznacza, że standardowy kabel wychodzący z wallboxa kończy się wtyczką typu 2. Ta pasuje do dotychczasowych elektryków marki oraz będzie pasować do wszystkich modeli zaprezentowanych w przyszłości. Na tym jednak możliwości się nie kończą, bo typ 2 to standard Unii Europejskiej. W ten sposób ID.Charger może być kompatybilny również z Renault Zoe, Skodą Citigo-e, Volvo V60 i XC90 PHEV, Oplem Corsą-e, elektrycznym Smartem czy Teslami dedykowanymi rynkowi UE.