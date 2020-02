Punkty ładowania - prawo zmusi do ich budowy!

Polska na razie nie jest liderem elektromobilności w Europie. Dla przykładu obecnie w naszym kraju działa ponad 1000 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To 40 razy mniej niż np. w niewielkiej Holandii. Już niedługo sytuacja może jednak ulec zmianie. A wszystko za sprawą nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Za jej sprawą obowiązek tworzenia tego typu punktów będą miały instytucje budujące parki biurowe oraz obiekty mieszkalne.

Podstawą do działania stanie się dyrektywa nr 2018/844 dotycząca charakterystyki energetycznej budynków. Ta została przyjęta 14 maja 2019 roku. To jednak na razie projekt, który nabierze ostatecznego kształtu i zostanie poddany pod głosowanie jeszcze w tym roku. W jego głos firmy budujące nowe budynki niemieszkalne lub poddające już istniejące generalnemu odnowieniu będą musieli zbudować stacje ładowania. Na jakiej zasadzie? Jedno na pięć stanowisk otrzyma infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych - pod warunkiem, że liczna miejsc parkingowych jest większa niż 10.

Co z blokami? Tu dyrektywa też ma wymogi!

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądać w przypadku budynków mieszkalnych. W sytuacji, w której zostaną one wyposażone w więcej niż 10 miejsc parkingowych, wszystkie miejsca postojowe będą musiały być wyposażone w kanały na przewody elektryczne, aby umożliwić późniejszą instalację punktu ładowania. Zarządzający dużymi obiektami biurowymi już teraz zwracają się do nas ze zleceniami montażu stacji ładowania, chcąc przygotować się na wejście w życie nowych przepisów. Coraz więcej osób pracujących w parkach biurowych korzysta z pojazdów elektrycznych, więc ich pracodawcy chcą im ułatwić funkcjonowanie i codzienny dojazd. - powiedział Grzegorz Pióro, Technical Development Manager w SPIE Building Solutions.