Volkswagen ID.4 - elektryczny SUV z Niemiec

Niemcy zaprezentowali zamaskowane zdjęcia Volkswagena ID.4. Mimo wszystko już dziś da się sporo powiedzieć na temat jego nadwozia. Elektryczny SUV zdecydowanie stawia na obłości. To one warunkują zarówno kształt linii bocznej, jak i przodu czy tyłu. Jeżeli chodzi o podstawowe akcenty stylistyczne, Niemcy nie postawili na zbyt wiele nowości. Lampy, wygląd grilla czy zarys przedniego pasa są tym, do czego marka przyzwyczaiła kierowców takimi modelami jak ID.3 czy Golf lub Passat.

Volkswagen ID.4 - platforma MEB i napęd z... tyłu!

Volkswagen ID.4 powstanie w oparciu o platformę MEB. To zagwarantuje przestrzeń jego kabinie pasażerskiej oraz pozwoli na optymalne umieszczenie wysokonapięciowego akumulatora. Ten zostanie ukryty dokładnie na środku podwozia. W ten sposób obniży środek ciężkości i zagwarantuje elektrycznemu SUV-owi dobre właściwości jezdne. Początkowo Volkswagen ID.4 zostanie zaoferowany w wariancie z napędem na tylne koła. Wersja 4x4 trafi do sprzedaży w późniejszym terminie.

Co jeszcze wiadomo o ID.4? Informacje są na razie limitowane. Niemcy zdradzili jednak spodziewany zasięg pojazdu. Pomimo zastosowania dużego nadwozia i rodzinnej przestrzeni, auto ma być w stanie pokonać na jednym ładowaniu nawet 500 kilometrów. A to sprawia, że Niemcy spodziewają się dużego zainteresowania modelem na całym świecie - sprzedaż Volkswagena ID.4 jest planowana w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Ponadto ID.4, podobnie jak ID.3, jest autem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.