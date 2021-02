Podatek od kupna samochodu: ile wynosi? Kto go płaci?

Podatek PCC za samochód: ile wynosi?

W przypadku samochodu podatek PCC ma wartość 2 proc. podstawy opodatkowania. Przy czym warto w tym momencie zaznaczyć, że podstawą opodatkowania wcale nie musi być wartość pojazdu wpisana na umowie. Od kilku lat urzędy skarbowe do wyceny aut stosują roczniki. Na ich podstawie określają wartość rynkową rzeczy. Podatek PCC opłaca się w kasie urzędu skarbowego lub przelewem na kontro instytucji. Od momentu zakupu kupujący ma na to 14 dni.

Cena wzięta z rocznika staje się podstawą opodatkowania w sytuacji, w której jest wyższa od ceny wpisanej na umowie. Wycenę można starać się obniżyć - podając listę drobnych usterek obniżających wartość auta, ewentualnie dokumentując naprawy wykonane w pojeździe.





Podatek od kupna samochodu a kredyt:

Zdarza się, że kupujący auto decyduje się na spłatę zobowiązań obciążających pojazd. Przykład? Samochód ma wartość 25 tysięcy złotych, ale sprzedający ma pod niego zaciągnięty kredyt - do spłaty pozostało 5 tysięcy złotych. I choć kupujący spłaci kredyt i zapłaci za auto kwotę pomniejszoną o kredyt, podatek PCC i tak zapłaci od całości.

Podatek PCC samochód: kto płaci?

Według polskiego prawa podatek PCC za samochód musi opłacić kupujący.

PCC-3 kupno samochodu: kiedy podatku się nie płaci?

Zasadnicze pytanie brzmi: kiedy podatek od kupna samochodu nie obowiązuje? Przypadków takich jest kilka. Opisujemy je poniżej.

wartość pojazdu nie przekracza 1000 złotych,

zakup odbył się w oparciu o fakturę VAT, ewentualnie VAT-marża,

samochód pochodzi z zagranicy i nie był zarejestrowany w Polsce,

samochód kupiła osoba niepełnosprawna na własne potrzeby, przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie ma znaczenia schorzenie, przy lekkim stopniu schorzenie musi być związane z narządami ruchu,

gdy nabywcą jest: organizacja pożytku publicznego, jednostka samorządu terytorialnego, skarb państwa, agencja rezerw materiałowych.



Podatek od zakupu samochodu: druk

PCC 3 - deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

Gdzie zapłacić PCC od kupna samochodu?

Gdzie zapłacić PCC od kupna samochodu? Są dwie możliwości. Kupujący auto używane może zgłosić i opłacić daninę bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub złożyć deklarację i opłacić podatek od kupna samochodu online. W obydwu przypadkach konieczne jest poprawne wypełnienie deklaracji PCC-3.

Podatek PCC za samochód: kara jest wysoka!

W sytuacji, w której w ciągu 14 dni kupujący nie zgłosi transakcji w urzędzie skarbowym i nie opłaci podatku, powinien liczyć się z karą. A ta jest wysoka, bo wynosi od 10 proc. minimalnego wynagrodzenia do dwudziestokrotności tej kwoty.

Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie to 2800 zł. Tym samym kara za niepłacenie podatku PCC w 2021 roku to od 280 do 56 000 zł.

