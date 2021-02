Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy:

Rejestracja samochodu z zagranicy nie jest procesem mocno skomplikowanym. Wystarczy zgłosić deklarację akcyzową, opłacić akcyzę, przygotować tłumaczenia dokumentów i w razie potrzeby wykonać przegląd techniczny. Po dopięciu tych formalności kierowca może pojawić się w urzędzie rejestrującym. Aby jednak kierowca maksymalnie usprawnił wizytę w wydziale komunikacji, powinien w pierwszej kolejności przygotować wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy. O czym mowa?

wniosek o rejestrację,

umowa kupna-sprzedaży lub faktura potwierdzająca zakup,

karta pojazdu i dowód rejestracyjny,

zaświadczenie o badaniu technicznym,

dowód opłacenia akcyzy,

dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu z kraju eksportu,

zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,

potwierdzenie opłaty wniesionej w wydziale komunikacji.

Rejestracja pojazdów z zagranicy wymaga złożenia wniosku wypełnionego na druku urzędowym - ten jest dostępny w danym wydziale komunikacji lub na jego stronie internetowej.





Rejestracja auta z zagranicy: czy trzeba tłumaczyć dokumenty do rejestracji?

Jedno z częściej zadawanych pytań brzmi: czy potrzebne jest tłumaczenie dowodu rejestracyjnego i innych zagranicznych dokumentów pojazdu? Tak, to podstawa. Urzędnicy w Polsce nie mają bowiem obowiązku ani znajomości języków obcych, ani tym bardziej wykonywania takich tłumaczeń. Tym samym dopiero na podstawie przekładu są w stanie stwierdzić co dokładnie mówi np. umowa kupna-sprzedaży czy dowód rejestracyjny pojazdu.

Czy trzeba tłumaczyć dowód rejestracyjny? Tak, ale nie tylko on musi podlegać przekładowi. To samo dotyczy umowy lub faktury potwierdzającej zakup czy karty pojazdu (np. brief w Niemczech).

Czy trzeba tłumaczyć dowód rejestracyjny? Tak i musi to zrobić tłumacz przysięgły!

Bardziej zasadne jest pytanie nie "Czy trzeba tłumaczyć dokumenty do rejestracji?", a "Kto powinien to zrobić?". Rejestracja auta z zagranicy wymaga, aby przekładu dokonał tłumacz przysięgły. Ten może gwarantować pewność tłumaczonych informacji na polski swoją pieczęcią - a ta z kolei stanowi świadectwo umiejętności i wiedzy.

Jak zarejestrować samochód z zagranicy?

Rejestracja pojazdu z zagranicy po tym, jak nabywca zbierze dokumenty potrzebne do rejestracji zazwyczaj jest już wyłącznie formalnością. Wystarczy wizyta w wydziale komunikacji, przedstawienie urzędnikowi oryginałów np. dowodu rejestracyjnego i umowy zakupu. Na tej podstawie rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy kończy się wydaniem polskich tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego. W terminie 30 dni odbywa się sprawdzenie auta w bazie samochodów kradzionych oraz drukowany jest twardy dowód rejestracyjny.

Bardzo ważne jest to, że w świetle obecnych przepisów rejestracja samochodu z zagranicy powinna się odbyć w terminie 30 dni. Jego przekroczenie oznacza karę - ta wynosi od 200 do 1000 złotych.

Rejestracja pojazdu z zagranicy: ile kosztuje?

Jak zarejestrować samochód z zagranicy? Jednym z kluczowych elementów jest wniesienie koniecznych opłat. Pierwszą jest akcyza. Ta wynosi 3,1 proc. wartości pojazdu przy pojemności silnika do 2000 cm3 oraz 18,6 proc. przy pojemności powyżej 2000 cm3. Co ważne, aby rejestracja auta z zagranicy zakończyła się powodzeniem, akcyzę musi opłacić importer, a nie np. kupujący pojazd w Polsce. Czy trzeba tłumaczyć dokumenty do rejestracji? Tak, trzeba. Wykonanie przekładu w zależności od języka kosztuje od 160 do 300 - 400 złotych za komplet dokumentów. Rejestracja pojazdów z zagranicy kończy się w wydziale komunikacji. Tam standardowa opłata to 256 złotych.

Rejestracja pojazdu z zagranicy może wymagać wykonania przeglądu. Ten kosztuje 98 złotych w przypadku benzyniaków i diesli oraz 162 złote w przypadku zasilania LPG.