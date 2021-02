Przerejestrowanie samochodu online. Jak to działa?

Przerejestrowanie samochodu online: jak się przygotować?

Przerejestrowanie samochodu online wymaga przede wszystkim przygotowania. Co to oznacza? Nowy właściciel w pierwszej kolejności powinien się upewnić, że urząd do którego złoży wniosek, posiada elektroniczną skrzynkę podawczą. Bez niej nie uda się! Poza tym musi wypełnić wniosek o rejestrację, a następnie przygotować konieczne dokumenty. Co to znaczy przygotować dokumenty? Konieczne jest zrobienie ich skanów, ewentualnie zdjęć. Do wniosku dołączona musi być m.in. kopia dowodu rejestracyjnego, dokumentu potwierdzającego zakup (umowa, faktura), karty pojazdu, zaświadczenia z przeglądu technicznego (jeżeli jest konieczne) czy wniesienia opłaty związanej z rejestracją.

Przerejestrowanie samochodu online - jakie powinny być załączniki?

Skan lub zdjęcie powinny zostać zamieszczone w pliku o maksymalnym rozmiarze 200 kB. W przypadku skanów, urzędnicy zalecają używanie przestrzeni braw greyscale lub RGB oraz ustawienie rozdzielczości na maksymalnie 2500 x 3500 pikseli.





Jak zarejestrować samochód przez Internet?

Przygotowanie wszystkich dokumentów oznacza, że kupujący może złożyć wniosek za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Ten należy następnie autoryzować za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Kolejny etap? Choć kierowca wybrał opcję rejestracji online, i tak musi pojawić się w urzędzie. Tam powinien pokazać urzędnikowi oryginały dokumentów dołączonych do wniosku w postaci skanów. Podczas wizyty może też zdać stare tablice rejestracyjne (ewentualnie poddać je wyłącznie legalizacji) oraz odbierze czasowe pozwolenie. Twardy dowód przyjdzie maksymalnie 30 dni później.

Przerejestrowanie samochodu online - ile to kosztuje?

tablice rejestracyjne - 80 zł

dowód rejestracyjny - 54 zł

pozwolenie czasowe - 13,50 zł

nalepka kontrolna - 18,50 zł

nalepka legalizacyjna - 12,50 zł

karta pojazdu - 75 zł

Przerejestrowanie samochodu online - jakie są wątpliwości?

Przerejestrowanie samochodu online jak na razie działa w sposób mało intuicyjny i niestety wydłuża cały proces załatwiania sprawy urzędowej. Czemu? Bo z doświadczenia wiemy, że urzędnicy niezbyt często zaglądają do skrzynki podawczej. Poza tym podczas rejestracji przez Internet kierowca nie tylko nie uniknie wizyty w urzędzie, ale wręcz będzie miał więcej pracy nad wnioskiem - w związku z koniecznością przygotowania skanów dokumentów. Podczas wizyty osobistej sprawę da się załatwić dużo szybciej.

Przerejestrowanie samochodu online a koronawirus?

Przerejestrowanie samochodu online z uwagi na czas i specyfikę działania urzędów nabrało sensu głównie w dobie pandemii koronawirusa. Powód? Wizyty w wydziałach komunikacji należy umawiać wcześniej. Tym samym na możliwość złożenia wniosku czeka się często 2 - 3 tygodnie. Przerejestrowanie samochodu online może zatem przyspieszyć nieco czas potrzebny na zgłoszenie w urzędzie rejestracyjnym zakupu samochodu.

Przerejestrowanie samochodu: 30 dni, a później kara...

Właściciel samochodu, który w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu nie złoży wniosku o jego rejestrację, podlega karze wynoszącej od 200 do 1000 złotych. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez starostę należnego miejscu zamieszkania. W roku 2020 termin z uwagi na pandemię ten był wydłużony do 180 dni - stosowne przepisy przestały jednak obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.