W roku 2010 Nissan zszokował kierowców. Marka, która przez lata stawiała za stylistyczną zachowawczość, zaprezentowała samochód nie tyle o oryginalnym, co po prostu dziwacznym wyglądzie. Jeszcze bardziej szokujące były jednak wyniki sprzedaży. Model przyjął się na rynku i rozkochał w sobie europejskie kobiety. Czy ta miłość przetrwała jednak próbę czasu? Dzisiaj to właśnie sprawdzimy.

Historia Nissana Juke zaczęła się w roku 2009. To wtedy Japończycy zaprezentowali nowatorski koncept o nazwie Qazana. Wielkie było zdziwienie kierowców gdy okazało się, że awangardowa bryła niemalże w niezmienionej wersji trafiła do produkcji. Nietuzinkowa karoseria z całą pewnością rzuca się w oczy i budzi emocje. Jedni uważają, że crossover prezentuje się tak, jakby był chorobowo zdeformowany. Inni natomiast rozpływają się nad każdą ostrą linią auta i wychwalają pomysł na podzielenie reflektorów. Szczególnie zakochane w Juke są kobiety. Stąd do modelu przylgnęła łatka samochodu dla pań.

Używany Nissan Juke I (od 2010) – opinie i typowe usterki Autor: Nissan

Pomijając kontrowersyjną stylizację, Nissanowi trzeba oddać jedno. Był to jeden z pierwszych przedstawicieli crossoverów segmentu B. A pionierski pomysł na miarę idei stojącej za budową Qashqaia, został ostatecznie dobrze przyjęty przez rynek. Juke stał się hitem sprzedaży. Nawet dzisiaj - 5 lat po premierze - w szybkim tempie znika z parkingów przed salonami dealerskimi.

Używany Nissan Juke I (od 2010) – ciasne wnętrze

Nissan Juke jest homologowany na pięć osób. Mowa o pięciu pasażerach jest jednak sporym nadużyciem. W aucie zmieści się czterech dorosłych ludzi i to też tylko w przypadku, w którym podróżujący na tylnej kanapie nie będą wysocy. Początkowo japoński crossover dysponował bagażnikiem o pojemności od 251 do 830 litrów. Po liftingu przestrzeń bazowa wzrosła do dużo bardziej akceptowalnych 354 litrów. W modelach czteronapędowych kufer jest niemalże mikroskopijny. Mieści tylko 207 litrów bagażu.

Używany Nissan Juke I (od 2010) – opinie i typowe usterki Autor: Nissan

Pozycja za kierownicą jest wysoka. To jednak jeszcze nie gwarantuje dobrej widoczności. Grube i mocno ścięte słupki A znacznie ograniczają pole widzenia - warto o tym pamiętać zwłaszcza podczas parkingowych manewrów. Poza tym prowadzący czuje się niejako otoczony przez deskę rozdzielczą. O ile jednak mała kierownica i zegary umieszczone w tubach robią dobre wrażenie, o tyle konsola prezentuje się już nieco gorzej. Ma dziwny kształt, a do tego jest wykonana z niskiej jakości materiałów. Trzask plastików w trakcie jazdy doprowadza właścicieli Juke`ów do furii. Dodatkowo tworzywa sztuczne są podatne na zarysowania.

Postępowej karoserii towarzyszy niezwykle konserwatywny silnik. Najpopularniejszą jednostką napędową na rynku wtórnym jest 1,6-litrowy benzyniak. Wolnossąca konstrukcja nie korzysta z żadnych, nowoczesnych zdobyczy techniki. Do tego oferuje 117 koni mechanicznych, przyspiesza do pierwszej setki w 11 sekund oraz spala w mieście nieco ponad 8 litrów benzyny. Po roku 2013 w sprzedaży funkcjonowała jeszcze słabsza, 94-konna wersja. Ta jest jednak mocno ospała. Prosty benzyniak z Japonii jest przykładem solidnej i bezawaryjnej jednostki. Żeby ograniczyć ilość wizyt serwisowych do minimum, Nissan zastosował w niej dodatkowo łańcuch rozrządu.

Używany Nissan Juke I (od 2010) – opinie o silnikach Diesla

Dużą popularnością cieszą się też silniki wysokoprężne. Jednostka o pojemności 1,5 litra to świetnie znana konstrukcja francuska. W tym przypadku motor rozwija 110 koni mechanicznych oraz występuje w dwóch wersjach. Starsza oferuje 240, a nowsza 260 Nm momentu obrotowego. Pod względem osiągów nie ma w zasadzie żadnej różnicy między wariantami. Tą jednak widać po wynikach spalania. Zmodernizowany motor otrzymał nowy osprzęt. A to pozwoliło mu na obniżenie zapotrzebowania na paliwo z 6 do 4,6 litra oleju napędowego w mieście.

Używany Nissan Juke I (od 2010) – opinie i typowe usterki Autor: Nissan

Choć jeszcze dekadę temu motor 1,5 dCi mógł stanowić serwisowy koszmar, teraz sytuacja zmieniła się. Francuscy inżynierowie mocno zmodernizowali jednostkę, a to pozwoliło jej na pozbycie się problemu z panewkami, wtryskami i doładowaniem. Starsza wersja diesla spod maski Nissana Juke miewa problemy głównie z zaworem EGR. Choć usterka brzmi niegroźnie, niestety nie jest tania w usunięciu. Nowy mechanizm kosztuje minimum 1300 złotych. O młodszym wariancie silnika na razie ciężko cokolwiek powiedzieć. Wszedł do sprzedaży w roku 2013 i jeszcze nie ujawniła się w nim żadna powtarzalna usterka.

