Znak B-33 „Ograniczenie prędkości” obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania. Oczywiście zabrania on przekraczania prędkości podanej na znaku liczbą km/h.

Ograniczenie prędkości do 50 km/h

Znak B-43 „Strefa ograniczonej prędkości” oznacza natomiast wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.

Strefa ograniczonej prędkości Autor: Jerzy Bitner

Zakaz wyrażony znakiem B-43 nie jest więc odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie. Co więcej, wjeżdżając do takiej strefy musimy pamiętać, że zakaz obowiązuje nie tylko na tej jezdni, po której się poruszamy, ale także na wszystkich drogach poprzecznych.

Strefa ograniczonej prędkości Autor: Jerzy Bitner

Popatrzmy na oznakowanie strefy ograniczonej prędkości:

Strefa ograniczonej prędkości Autor: Jerzy Bitner

Kolejny rysunek prezentuje zakres obowiązywania ograniczenia prędkości (oznaczono go ciemniejszym kolorem):

Strefa ograniczonej prędkości Autor: Jerzy Bitner

Najprościej mówiąc, jeżeli wjeżdżamy do strefy ograniczonej prędkości, to zakaz obowiązuje nas aż do miejsca, w którym napotkamy znak B-44 „Koniec strefy ograniczonej prędkości”.

Strefa ograniczonej prędkości Autor: Jerzy Bitner

Mijając taki znak wiemy, że wyjeżdżamy z obszaru, na którym obowiązywało ograniczenie prędkości.

Strefa ograniczonej prędkości Autor: Jerzy Bitner

Warto wiedzieć, że strefy ograniczonej prędkości wyznaczone są tylko na obszarze zabudowanym. Ponadto, jeżeli w strefie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (lub do mniejszej prędkości), to w strefie tej mogą występować urządzenia spowalniające ruch, o których kierowca nie jest ostrzegany za pomocą znaków. Poza tym w strefie ograniczonej prędkości zazwyczaj występują tylko skrzyżowania równorzędne, natomiast nie powinny istnieć skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.

W następnym odcinku omówimy strefę ograniczonego postoju.