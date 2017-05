Egzamin praktyczny na prawo jazdy krok po korku – zadania na placu manewrowym

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego czekamy na egzaminatora w wyznaczonym miejscu. W niektórych WORD-ach kolejne zdające osoby są wywoływane przez głośniki, a zatem musimy uważać, czy nie jest wyczytywane nasze nazwisko.

Egzaminator przychodzi na plac manewrowy, przedstawia się i sprawdza naszą tożsamość. Jeszcze raz przypominam, że w razie zapomnienia dowodu osobistego lub paszportu nie będziemy mogli zdawać egzaminu. To samo dotyczy okularów lub szkieł kontaktowych. Jeżeli w orzeczeniu lekarskim postawiono wymóg, że możemy kierować pojazdem tylko w okularach, to musimy koniecznie mieć je przy sobie.

reklama reklama

Zadania na placu manewrowym możemy podzielić na 4 etapy:

sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

przygotowanie się do jazdy

jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Zobacz też: Zdjęcie do prawa jazdy 2017

Zadania na placu manewrowym - Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu

Teraz omówimy ten pierwszy etap. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu wydaje się wielu zdającym wręcz czarną magią. W rzeczywistości wcale tak nie jest, nie musimy mieć kwalifikacji mechanika i znać się na budowie samochodu. Wystarczy skazać 4 miejsca kontroli płynów eksploatacyjnych, umieć włączyć światła i sygnał dźwiękowy. Zadania w tym zakresie podzielone są na dwie zasadnicze grupy, co obrazuje poniższy rysunek:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Komputer dokonuje dla każdej osoby zdającej losowania jednego zadania z I grupy i jednego zadania z II grupy. Zobaczmy teraz zadania zawarte w grupie pierwszej:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Naszym zadaniem będzie wskazanie jednego z 4 miejsc kontroli płynów eksploatacyjnych znajdujących się w komorze silnikowej oraz wyjaśnienie egzaminatorowi, w jaki sposób dokonuje się tejże kontroli. Nie musimy natomiast dokonywać faktycznej kontroli płynów. W przypadku sygnału dźwiękowego jest jeszcze prościej – wystarczy po prostu na chwilę go włączyć. Zadania z grupy drugiej obejmują natomiast kontrolę działania świateł pojazdu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

A zatem zdający otrzymuje wylosowany zestaw dwóch zadań kontrolno-obsługowych. Poniżej prezentujemy takie przykładowe zestawy;

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Zobacz też: Kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy? Nowe przepisy

Zajmijmy się teraz zadaniami z grupy pierwszej czyli kontrolą płynów eksploatacyjnych. Oczywiście w każdym samochodzie rozmieszczenie poszczególnych elementów w komorze silnikowej jest różne. W WORD-ach w Polsce egzaminy są prowadzone różnymi samochodami. Dominują Toyota Yaris III i Hyundai i20, ale występuje także Skoda Fabia, Fiat Grande Punto, Suzuki Swift, Renault Clio, Kia Rio. Nie mogę zamieszczać tutaj instrukcji obsługi wszystkich tych samochodów, pokazuję więc tylko dwa najpopularniejsze:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Podpis do rysunku: rozmieszczenie elementów w komorze silnikowej samochodu Toyota Yaris.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Podpis do rysunku: rozmieszczenie elementów w komorze silnikowej samochodu Hyundai i20.

Z reguły egzamin zdajemy takim samym modelem samochodu, jakim odbywaliśmy szkolenie. Poprośmy więc instruktora nauki jazdy, aby pokazał nam rozmieszczenie poszczególnych elementów w komorze silnika i wytłumaczył, w jaki sposób dokonuje się kontroli płynów eksploatacyjnych. Możemy też zrobić sobie (chociażby telefonem) fotografie komory silnikowej, abyśmy mogli zapamiętać usytuowanie elementów, które mogą być kontrolowane.

Poza tym istnieją pewne charakterystyczne cechy tych elementów ułatwiające ich rozpoznanie.

Zobacz też: Co grozi za jazdę bez prawa jazdy przed egzaminem?

Zadania na placu manewrowym - Kontrola poziomu oleju w silniku

Bagnetowy wskaźnik poziomu oleju łatwo rozpoznać po uchwycie. Jest to bowiem wąska stalowa listwa, która znajduje się w bloku silnika. Na zewnątrz wystaje tylko jej uchwyt.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Bagnetowy wskaźnik poziomu oleju, zwany potocznie bagnetem oleju, może mieć oczywiście różny kształt i kolor uchwytu. Najczęściej występuje kolor żółty, czerwony i czarny:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Zobacz też: Jazda samochodem po zdaniu egzaminu, ale przed otrzymaniem dokumentu?

Wykonując zadanie egzaminacyjne nie musimy tego wskaźnika wyciągać, natomiast powinniśmy egzaminatorowi powiedzieć jak dokonuje się pomiaru poziomu oleju w silniku. Przebiega ona następująco:

bagnet należy wyciągnąć, wytrzeć jego końcówkę czystą szmatką lub papierkiem, a następnie powoli włożyć do końca i wyjąć jeszcze raz. Na końcu wskaźniku będzie wówczas wyraźnie widoczna warstwa oleju, a jej górny poziom powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „minimum” i „maksimum”

I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia: pomiaru powinno dokonywać się w samochodzie stojącym na równej nawierzchni i przy zimnym silniku.

Zobacz też: Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Zadania na placu manewrowym - Kontrola poziomu płynu chłodzącego

Kontroli płynu chłodzącego w samochodzie dokonuje się poprzez sprawdzenie poziomu tej cieczy w tzw. zbiorniku wyrównawczym;

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Jak rozpoznać, który to zbiornik? Najczęściej jest to największy widoczny zbiornik. Może mieć różny kształt: kulisty, walcowaty lub prostopadłościenny. Płyn, który go wypełnia ma kolor albo ciemnoróżowy, albo ciemnozielony. Pomiaru poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym dokonuje się wzrokowo. Poziom tego płynu powinien zawierać się pomiędzy MIN i MAX umieszczonymi na ściance zbiornika. Dlatego właśnie ten zbiornik jest półprzezroczysty

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Uwaga! Nigdy nie próbujmy odkręcać nakrętki (korka) na tym zbiorniku. Jeżeli płyn jest rozgrzany, może wytrysnąć i nas poparzyć.

Zobacz też: Kiedy wejdą w życie zmiany dotyczące prawa jazdy i CEPiK 2.0, w 2018 r.?

Zadania na placu manewrowym - Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Kontrola płynu hamulcowego polega również na wizualnej ocenie jego poziomu w zbiorniczku.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Zbiornik płynu hamulcowego jest mniejszy od pozostałych zbiorników, z reguły umieszczany jest blisko tzw. przegrody czołowej oddzielającej komorę silnikową od przedziału pasażerskiego. Płyn w tym zbiorniku zazwyczaj ma kolor jasnożółty.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Poziom tego płynu powinien zawierać się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX. I tu również przestrzegam przed otwieraniem tego zbiornika. Nie ma takiej potrzeby!

Zadania na placu manewrowym - Kontrola płynu spryskiwaczy

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Zbiornik płynu spryskiwaczy charakteryzuje się tym, że jego wlew umieszczony jest dość wysoko. Często ma postać wystającej do góry rurki. Jego pokrywka ma zazwyczaj kolor niebieski i często znajduje się na nim symbol spryskiwaczy. Poziomu tego płynu nie jesteśmy w stanie skontrolować, bo cały zbiornik znajduje się dość nisko i nie jest widoczny Możemy tylko powiedzieć egzaminatorowi, że właśnie w tym miejscu dolewamy płynu do spryskiwaczy.

Zadania na placu manewrowym - Kontrola sygnału dźwiękowego

Kontrola sygnału dźwiękowego zwanego potocznie klaksonem polega po prostu na krótkotrwałym naciśnięciu przycisku umieszczonego na kierownicy. Jeżeli usłyszymy sygnał, oznacza to, że działa on prawidłowo.

Zadania na placu manewrowym - Kontrola świateł pojazdu

Powinniśmy również podczas zajęć z instruktorem w czasie szkolenia dokładnie przećwiczyć włączanie wszystkich świateł. W różnych modelach samochodów odbywa się to za pomocą innych przełączników, a więc i w tym przypadku nie mogę zamieszczać instrukcji obsługi dla każdego auta. Oczywiście kierowca musi znać wszystkie światła występujące w samochodzie i umieć je włączać. Pamiętajmy natomiast o podstawowych zasadach:

- Włączenie większości świateł (poza pozycyjnymi, awaryjnymi i światłami hamowania STOP) wymaga przekręcenia kluczyka w stacyjce w celu włączenie zasilania elektrycznego

- Światła drogowe można włączyć na stałe po uprzednim włączeniu świateł mijania

- Światła przeciwmgłowe mogą zostać włączone tylko wtedy, jeżeli najpierw włączymy światła pozycyjne

- włączenie świateł mijania sygnalizuje zielona lampka na tablicy wskaźników:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

- włączenie świateł drogowych sygnalizuje niebieska lampka na tablicy wskaźników:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

- włącznie kierunkowskazów sygnalizują lampki kontrolne w postaci zielonych strzałek

Zobacz też: Mandat za robienie selfie podczas jazdy samochodem

oraz sygnał akustyczny w postaci charakterystycznego cykania

- włączenie świateł awaryjnych sygnalizuje lampka kontrolna o kształcie trójkąta:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Oprócz tego podczas ich włączenia migają również lampki kontrolne kierunkowskazów.

- włącznie przednich świateł przeciwmgłowych sygnalizuje taka zielona lampka kontrolna:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

Włączenie tylnych świateł przeciwmgłowych sygnalizuje taka pomarańczowa lampka kontrolna:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy: część XII – Egzamin praktyczny krok po korku – zadania placu manewrowym Autor: Jerzy Bitner

podczas kontroli światła hamowania stop możemy poprosić egzaminatora o pomoc. My naciskamy pedał hamulca a egzaminator sprawdza czy światła STOP zapalają się

podczas kontroli światła cofania również możemy poprosić egzaminatora o pomoc aby to światło cofania zapaliło się, musimy włączyć bieg wsteczny, a zatem my pozostajemy w samochodzie naciskając pedał hamulca, a egzaminator sprawdza czy światło cofania włącza się.

Zobacz też: Czy za pływanie rowerem wodnym po alkoholu można stracić prawo jazdy?

Zapamiętajmy! Na wykonanie obu czynności kontrolno obsługowych osoba zdająca ma 5 minut. Jest to czas w zupełności wystarczający. W praktyce obie te czynności można je wykonać w ciągu 1 minuty. Pamiętajmy też, by dokonując sprawdzenia elementów komorze silnikowej najpierw ostrożnie unieść i podeprzeć jej pokrywę. Podczas zajęć z instruktorem warto także przećwiczyć sobie otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnikowej.

W następnym odcinku omówimy przygotowanie się kierującego do jazdy.