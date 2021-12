Rynek mieszkaniowy - 3 największe mieszkaniowe zaskoczenia 2021 r.

Termomodernizacja domów. W Polsce co najmniej 160 tys. domów wielorodzinnych i ok. 4 mln jednorodzinnych wymaga termomodernizacji. W realizacji celu pomóc miała Długoterminowa Strategia Renowacji, która jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Tymczasem Polska cały czas nie przyjęła dokumentu.

Finansowanie wkładu własnego do kupna mieszkania jest jednym z tych elementów Polskiego Ładu, który najbardziej interesuje Polaków. Jednak okazuje się, że warunki do spełnienia znacznie ograniczają możliwości w kwestii znalezienie odpowiedniego mieszkania.

Zmiany warunków technicznych w 2022 r. mogą wpłynąć na wzrost kosztów budowy, co automatycznie przełoży się na wzrost cen mieszkań. Portal GetHome.pl przeanalizował przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, zwracając uwagę, na to, że niektóre z nich mogą wyświadczyć wilczą przysługę

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków magiczny czas. Większość z nich jest katolikami, a to w tej religii jedno z dwóch najważniejszych świąt w roku. Jak je spędzimy w tym roku? Z zachowaniem jakich tradycji?

Użytkowanie wieczyste gruntu. Zakończenie roku i rozpoczęcie nowego to nie tylko czas postanowień noworocznych, ale także finansowe rozliczenia. Każdorazowo sięgamy do pamięci bądź notatek za co i w jakim terminie powinniśmy uiścić roczne opłaty. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest jedną z nich. W minionym roku termin został jednak wyjątkowo przesunięty. Co z 2022 rokiem?

Co podbija ceny mieszkań? Czy będziemy obserwować ich dalsze podwyżki? W jakim tempie rosną koszty budowy? Czy ograniczenie zdolności nabywczej i dostępu do kredytów przełoży się na wyhamowanie popytu i wzrostu stawek rynkowych?

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zmiany te oznaczają duże zmiany rachunków dla gospodarstw domowych korzystających z usług PGNiG OD i PSG. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Dla odbiorców z grupy W 2.1 (zużywający gaz do gotowania i grzania wody) płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).