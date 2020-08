W tak pięknych okolicznościach przyrody, czyli gdzie chcą mieszkać Polacy w 2020 roku

Ostatnie miesiące wiązały się z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania społeczeństwa w czasie pandemii. Spora część osób przeszła w tryb pracy zdalnej, realizując zadania zawodowe w domu i jeszcze dodatkowo organizując zajęcia swoim pociechom. Tak, czy inaczej, we własnym M spędzaliśmy mnóstwo czasu, dostrzegając plusy i minusy miejsca, w którym żyjemy. Często brakowało nam przestrzeni pojmowanej jako możliwość spędzania czasu w lesie czy parku.

– Naszą misją jest tworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni mieszkaniowej i życiowej. Przez tą przestrzeń rozumiem także lokalizację naszych inwestycji, a wszystkie z nich gwarantują dostęp do terenów zielonych, które z kolei umożliwiają aktywność fizyczną czy chociażby relaksacyjny spacer. Inwestycja deweloperska to także przestrzenie rekreacyjne dla całej lokalnej społeczności. W naszych projektach zawsze znajdzie się miejsce na przestronny plac zabaw dla dzieci czy np. siłownie plenerową. – twierdzi Krzysztof Kruszona, prezes zarządu firmy Agrobex

Przyroda na co dzień uspokaja

Parki, jeziora i lasy są ważne nie tylko podczas pandemii, ale też na co dzień. Otoczenie przyrody pozwala uniknąć stresu i się zrelaksować, a także spędzać aktywnie czas.





- Zarówno Śródka OdNowa 2, jak i Nadolnik Compact Apartments, wpisują się w ten trend. Bliskość rzeki Warta i trasy rowerowej Wartostrada są potwierdzeniem – mówi Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. nieruchomości Grupy Partner. Dostępność gruntów pod zabudowę i wszelkie walory lokalizacji, w tym Park Cytadela i Sołacz nieopodal, sprawiają, że inwestorzy stawiają na poznańskie Winiary. DRN Concept Deweloper realizuje tutaj kameralny budynek wielorodzinny Leonarda 8, vis a vis ulicy Winiarskiej. – Wystarczy kilka minut i jesteśmy obok Cytadeli – zaznacza Paweł Andrzejewski z marki DRN Concept Deweloper.

Swoją koncepcję na otoczenie inwestycji przyrodą ma Quadro Development. W Piątkowskiej 103 powstaną 42 mieszkania, w tym parterowe z ogródkami. – Na terenie działki pozostawione będą wieloletnie drzewa, które zapewnią cień w letnie dni. Zieleń jest tutaj wszędzie i wpisuje się w naszą koncepcję, nada naszemu osiedlu przyjemny charakter – zaznacza Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development. Nabywając mieszkanie można rozejrzeć się również za zakupem działki rekreacyjnej ponieważ bezpośrednio z budynkiem sąsiaduje kompleks Rodzinnych Ogródków Działkowych. To może być doskonałe uzupełnienie do nabytego mieszkania.

Większy metraż to przestrzeń

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady zauważa, że rośnie zainteresowanie mieszkaniami o większym metrażu. – Dysponujemy 13 lokalami o powierzchni od 65 do 126 m kw. Im więcej przestrzeni, tym większe możliwości. Nasza propozycja będzie odpowiednia dla osób, które chcą mieć komfort, a jednak pozostać w mieście. Takich klientów jest niemało, w tym oczywiście są rodziny z dziećmi – informuje.

Pełna rozpiętość metraży to jeden z atutów osiedla Reduta Nowe Podolany, które cieszy się sporym zainteresowaniem. – Osoby poszukujące dużego mieszkania, mogą wybrać jeden z dwóch gotowych do odbioru lokali w budynku nr 8. Każdy z nich ma po 84 mkw. Są to pięciopokojowe lokale z aneksem kuchennym. Natomiast w budynku nr 9 oferujemy m.in. mieszkanie 78 m kw., z balkonem 14 mkw. Wybór jest niemały - wyjaśnia Agata Nowaczyk, specjalista z poznańskiego biura sprzedaży EBF Development.

W dzisiejszych czasach, klienci jeszcze bardziej doceniają chociażby fragment prywatnej zieleni i miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Jednym z kluczowych elementów podczas poszukiwań domu są ogrody lub tarasy. Potwierdza to Małgorzata Walczak-Łondka z firmy SKY Investments. W ramach inwestycji Rodzinne Podolany deweloper buduje zarówno mieszkania dwupoziomowe z tarasami na dachu, jak i domy szeregowe z ogrodami. - Obie opcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W ofercie zostały ostatnie domy (z dwóch pierwszych etapów inwestycji), co oznacza, że szeregi oznaczone literami C oraz F (kolejny etap inwestycji) będziemy wprowadzać do sprzedaży o wiele wcześniej, niż przypuszczaliśmy – mówi przedstawiciel inwestora.

Klienci doceniają ogródki

Przydomowy ogród to dodatkowy atut mieszkania czy domu. - Nasi klienci mają go zagwarantowanego w każdej z inwestycji, które mamy w ofercie. Na osiedlu Nowy Jasin dostępne są ogrody o powierzchni od 50 do 180 m kw., w Gwiazdowie przestrzeń zielona to 233 do aż 596 m kw. W Zielonych Rabowicach II zaprojektowaliśmy działki 539-686 m kw. - mówi Hanna Brygier, specjalista ds. marketingu w firmie Greenbud Development.

Mieszkańcy Osiedla Owocowego od Gravis Developer również będą mieć do dyspozycji własne ogrody. - Zakończyliśmy I etap sprzedaży osiedla, cieszymy się, że nasza oferta domów z ogrodami 465 m kw. spotkała się z dużym zainteresowaniem – zaznacza Sonja Łykowska, prezes firmy Gravis Developer.

Deweloper KM Building w swoich inwestycjach proponuje ogródki przydomowe: zarówno w domach szeregowych w Rodzinnym Zakątku, jak i w inwestycji Zalasewo Park. Deweloper More Place gwarantuje natomiast przestrzeń zieloną na Osiedlu Przy Jeziorach, zlokalizowanym w północno-zachodniej części Poznania, u zbiegu ulic Złotnickiej i Koszalińskiej. - Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji ogrody o powierzchni około 500 m kw. - mówi Tomasz Pietrzyński, członek zarządu More Place.

Domy w Szczytnikach to podpoznańska inwestycja, w której również znaleźć można domy z ogrodami. - Do każdego przynależeć będzie teren zielony – mówi Michał Rozwadowski, współinwestor osiedla.

Zazielenione części wspólne są też domeną dobrze przygotowanych osiedli w zabudowie wielorodzinnej. W inwestycji Nowa Murowana, na północ Poznania, mieszkania parterowe posiadają dodatkowo ogródki. – Właśnie te lokale cieszyły się od początku sprzedaży największym zainteresowaniem. Już niedługo startujemy z nowym projektem w Murowanej Goślinie, ale w lokalizacji dobrze znanej. Szczegóły podamy wkrótce, ale już dziś możemy przekazać informację, że w projekcie znajdą się przestronne ogrody – mówi Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży Nowa Murowana.

Natomiast Nowe Ogrody to osiedle, na którym parterowe mieszkania posiadają zielone ogródki zaś lokale na najwyższych kondygnacjach przestronne tarasy powierzchni o nawet do 38 mkw z pięknym, zielonym widokiem. - Takie rozwiązania wybierają osoby, które chcą pozostać w mieście, ale marzą o własnym kawałku zieleni. Dodatkowo przestronne place zabaw i zielone, wewnętrzne dziedzińce doceniają rodziny – tłumaczy Piotr Łopatka, członek zarządu Proxin Investment.

- Budowanie w poszanowaniu środowiska naturalnego i tworzenie nowych terenów zielonych pozytywnie zmienia naszą rzeczywistość. To wpływa korzystnie na ekosystem, ale też samopoczucie mieszkańców. Mała architektura w stylu eko, fotowoltaika, rekuperacja, czy chociażby dodatkowe nasadzenia drzew oraz krzewów to działania, które doceniają klienci. Ich wagę dostrzegają także deweloperzy, dlatego Polski Związek Firm Deweloperskich powołał zespół ekspertów „Eco Avangers”, który przygotował specjalny Ekoprzewodnik z gotowymi rozwiązaniami dla inwestorów - mówi Sławomir Mila, wiceprezes zarządu Oddziału Poznańskiego PZFD.

