Długie terminy wpisów do ksiąg wieczystych - kupujący mieszkania i deweloperzy mogą liczyć na odszkodowania

Terminy wpisów do księgi wieczystej. Trwa paraliż sądów wieczystoksięgowych. Za straty poniesione z powodu opóźnień w wpisach do ksiąg hipotecznych można uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie finansowe. Jest to ważne dla kupujących mieszkania na kredyt.

Na wpis do księgi wieczystej można czekać nawet ponad rok - Niestety, mamy do czynienia z takim paraliżem, bo na wpis do księgi wieczystej można oczekiwać nawet ponad 12 miesięcy, choć pamiętam nie tak odległe czasy, gdy trwało to dwa miesiące - mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Skrzypek, adwokat, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Przyczyny paraliżu? Wprowadzono bardzo potrzebną ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ale konsekwencją jest olbrzymia ilość dodatkowej pracy dla sądów zajmujących się księgami wieczystymi. Wyższe koszty kupujących mieszkania Skutki są kłopotliwe dla kupujących mieszkania i dla przedsiębiorców. Oznaczać mogą wyższe raty kredytów, są też utrudnieniem dla deweloperów. Kupujący mieszkania płacą podwyższone raty kredytu, dopóki sąd nie wpisze hipoteki do księgi wieczystej. Dopiero po takim wpisie bank będzie miał ustanowione zabezpieczenie płatności kredytu. Problemy deweloperów Dla deweloperów opóźnienia w uzyskaniu wpisu do księgi wieczystej wiążą się z utrudnieniami w uzyskaniu kredytu na finansowanie inwestycji budowlanej na zakupionej nieruchomości. Mają oni też problemy ze spieniężeniem zrealizowanej inwestycji. Ponoszą więc dodatkowe koszty i po ich stronie są utracone korzyści, związane z opóźnieniami w sprzedawaniu nieruchomości. Można ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie - W naszej ocenie te dodatkowe opłaty ponoszone przez konsumentów powinny być im zwrócone – komentuje M.Skrzypek. – Mogą oni ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie jak i odszkodowanie, podobnie jak i deweloperzy, ale jest to proces złożony. Pułapka polega na tym, że ten proces należy rozpocząć jeszcze zanim ten wpis do księgi zostanie dokonany. Takie działania nazywane są skargą na przewlekłość. Dopiero po złożeniu takiej skargi możemy wystąpić o odszkodowania. - Będą to skargi o odszkodowania od Skarbu Państwa, ale powinniśmy się na nie decydować, bo w ten sposób przyczynimy się do usprawnień w funkcjonowaniu państwa - dodaje Michał Skrzypek z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.