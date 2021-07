Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych

Dodatki mieszkaniowe. Z początkiem lipca 2021 roku weszły w życie przepisy o dodatkach mieszkaniowych na nowych zasadach. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii regulacje mają usprawnić system dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Jakie zmiany wprowadził ustawodawca w dodatkach mieszkaniowych?

Dodatki mieszkaniowe

- Dodatki mieszkaniowe to świadczenia przysługujące osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Osobom, które mają niskie dochody będzie łatwiej i szybciej ustalić czy mogą z nich skorzystać. Teraz próg dochodowy będzie liczony od kwoty netto (czyli „na rękę”), a nie tak jak dotychczas od dochodu ubruttowionego, czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – mówi wiceminister Anna Kornecka.

I dodaje: Ujednolicona została także definicja dochodu, tak by w przypadku różnych przepisów z zakresu mieszkalnictwa funkcjonowała jedna definicja (jedna definicja dochodu w: Mieszkaniu na Start, TBS-ach, Funduszu Dopłat, mieszkaniach komunalnych). A podstawą do ustalenia progu dochodowego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie dotychczasowy wskaźnik, tj. kwota najniższej emerytury. Nowe przepisy zwiększają też ochronę danych osobowych, w tym danych wrażliwych, osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

Dodatki mieszkaniowe - zmiany

Najważniejsze zmiany w ustawie to:

Przyjęcie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jako podstawy ustalenia progu dochodowego (art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dalej: udm).

Na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego uwzględniać się będzie wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zastępując poprzedni wskaźnik, tj. kwotę najniższej emerytury. Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie:

1) jednoosobowym - 40%

2) wieloosobowym - 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obliczenie dochodu dotyczyć będzie okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Zmiana definicji dochodu (art. 3 ust. 3 udm)

Ujednolicona zostanie definicja dochodu, tak by w przypadku różnych przepisów z zakresu mieszkalnictwa funkcjonowała jedna definicja (Mieszkanie na Start, TBS-y, Fundusz Dopłat, mieszkania komunalne). Pojęcie dochodu opierać się będzie na definicji z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uproszczone zostanie wyliczenie wysokości dochodu wnioskodawcy poprzez wprowadzenie dochodu netto do obliczeń prawa do świadczenia, czyli to co faktycznie otrzymuje osoba uprawniona, z pewnymi wyjątkami w przypadku innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiana wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (art. 7 ust. 1e udm).

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określi rada gminy w drodze uchwały.

Zwiększenie ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych, osób pobierających dodatek mieszkaniowy (art. 7 ust. 7a udm).

Zarządca budynku albo inna osoba pobierająca należności za lokal mieszkalny (np. właściciel lokalu mieszkalnego, wynajmujący albo posiadacz samoistny) otrzyma jedynie informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany. Nie będzie już otrzymywał decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego (wraz z uzasadnieniem), mogącej zawierać wiele informacji wrażliwych dotyczących wnioskodawcy i jego rodziny.

Kara pieniężna dla zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny w przypadku niewykonania obowiązku informacyjnego (art. 8a udm)

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o którym mowa w art. 8 ust. 4 udm, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakładać będzie w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł. Kara stanowić będzie dochód budżetu gminy.