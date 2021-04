Projekt ustawy powołującej Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - do komisji

W środę (14 kwietnia) w Sejmie odbyło się sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Projektowana ustawa dotyczy określenia zasad działania i zakresu odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminuje ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do projektu ustawy poprawki, Sejm ponownie skierował go do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury.

Poseł sprawozdawca Anna Paluch (PiS) przekazała, że procedowany projekt ustawy "był przedmiotem intensywnych prac", najpierw powołanej do tego celu podkomisji nadzwyczajnej, a następnie komisji infrastruktury, która przyjęła projekt wraz z poprawkami wynikającymi z uwag Biura Legislacyjnego Sejmu. Paluch poprosiła o uchwalenie projektu ustawy zgodnie ze sprawozdaniem komisji.

"Rzadko kiedy mamy do czynienia z aktem prawnym, który powstawał w tak długim czasie, jest owocem wielu przemyśleń, wielu konsultacji, obserwacji rynku przez dłuższy czas, weryfikacji i konsultacji nie tylko ze stroną społeczną, ale też z innymi instytucjami publicznymi, właśnie po to, aby zwiększyć ochronę praw nabywców lokali mieszkalnych" - tłumaczył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - zabezpieczenie dla deweloperów i nabywców

Jak mówił prezes UOKiK, projektowana ustawa m.in. powołuje Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, "który już nie tylko zabezpiecza deweloperów, czy nabywców, zabezpiecza na wypadek upadłości deweloperów, ale również w przypadku upadłości banku, wówczas gdy kwota zabezpieczonych środków przekracza 100 tys. euro gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny".

Jak wskazano w projekcie, stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) – nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje – zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej – przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę.

"W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości" - wskazali twórcy przepisów.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zasilą składki płacone przez deweloperów

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów. Projekt zakłada, że w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc., natomiast w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - 0,2 proc. Wskazano, że faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Napisano, że składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Założono, że nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Zaproponowano, by deweloper miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Zaznaczono, że dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

W projekcie określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Doprecyzowano zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP, przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.

autor: Aneta Oksiuta

aop/ je/